La construcción de 14 viviendas en la ciudad de El Trébol continúa avanzando y ya alcanzó un 70 % de ejecución. El proyecto habitacional, que había quedado interrumpido durante dos años, fue reactivado para dar continuidad a una obra considerada importante para la demanda de viviendas en la región.
Retoman y aceleran la construcción de 14 viviendas en El Trébol
Las unidades habitacionales pertenecen al programa “Casa Propia–Construir Futuro” y habían quedado paralizadas durante dos años. Actualmente, la obra presenta un avance del 70 % y se ejecuta con financiamiento provincial.
Las unidades corresponden al programa nacional “Casa Propia – Construir Futuro” y actualmente los trabajos se desarrollan con financiamiento provincial. La inversión supera los 858 millones de pesos.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, indicó que las tareas avanzan de manera sostenida y destacó que muchas obras habitacionales quedaron sin continuidad en distintos puntos de la provincia.
“Actualmente, la obra ya registra un avance del 70 % y los trabajos no se detienen”, señaló el funcionario.
Un proyecto habitacional esperado
Las viviendas están destinadas a familias de El Trébol y forman parte de un conjunto habitacional distribuido en dos sectores de la ciudad. Ocho unidades se construyen en la intersección de calles Manuel Belgrano y Madrid, mientras que las seis restantes se ubican sobre cortada Juan Bautista Bosio.
El proyecto contempla 12 viviendas de prototipo compacto y otras dos adaptadas para personas con discapacidad motriz.
Desde el área de Hábitat y Vivienda explicaron que cada unidad contará con cocina-comedor, baño y lavadero, además de las instalaciones completas de agua fría y caliente, electricidad, gas y sistemas de desagüe cloacal y pluvial.
Obras en etapa avanzada
El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, detalló que actualmente se trabaja en colocación de tanques, pintura, revoques y aberturas.
Según indicaron desde el Gobierno provincial, una vez finalizadas las tareas restantes se avanzará con el proceso de adjudicación y sorteo de las viviendas para las familias beneficiarias.
La obra forma parte de un conjunto de proyectos habitacionales que buscan recuperar construcciones que habían quedado detenidas y reactivar soluciones habitacionales en distintas localidades santafesinas.
Impacto para la comunidad
Autoridades locales remarcaron la importancia que tiene la continuidad de este proyecto para la ciudad, principalmente por la necesidad de acceso a la vivienda que existe entre numerosas familias.
La intendenta de El Trébol, Natalia Sánchez, destacó que estas obras representan una respuesta concreta para vecinos de la localidad y valoró el trabajo conjunto para lograr la continuidad de la construcción.
En paralelo, desde la provincia señalaron que continúan gestionando y ejecutando proyectos similares en diferentes puntos del territorio santafesino con el objetivo de finalizar obras habitacionales pendientes y ampliar el acceso a la vivienda.