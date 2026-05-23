La localidad de Moisés Ville continúa avanzando en la construcción de seis nuevas viviendas destinadas a familias de la comunidad. El proyecto habitacional, que actualmente registra un avance cercano al 25 %, busca dar respuesta a la creciente demanda de acceso a la vivienda en la región.
Continúa la ejecución de un nuevo complejo habitacional en Moisés Ville
Las seis unidades habitacionales presentan un avance del 25 % y forman parte de un proyecto destinado a responder a la demanda de viviendas en la localidad del departamento San Cristóbal.
Las obras forman parte de un programa de infraestructura habitacional que se ejecuta en distintas localidades de Santa Fe y contempla una inversión total de 420 millones de pesos para este complejo en particular.
El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, destacó la importancia de sostener el ritmo de ejecución de las obras y señaló que el objetivo es garantizar soluciones habitacionales concretas para las familias beneficiarias.
“Detrás de cada ladrillo hay una familia que proyecta su futuro y espera acceder a su hogar”, expresó.
Un proyecto pensado para las familias
Las unidades corresponden al modelo de vivienda compacta de dos dormitorios. Cada una contará con cocina-comedor, baño y las instalaciones básicas de agua, electricidad y gas.
Según detallaron desde el área técnica, durante las últimas semanas se realizaron trabajos de mampostería y estructuras de hormigón armado. En las próximas etapas se avanzará con tareas de encadenado, revoques y techado.
El desarrollo apunta no solo a cubrir necesidades habitacionales, sino también a fortalecer el arraigo y el crecimiento de la comunidad local.
Avance sostenido de obra
Desde el Gobierno provincial indicaron que el seguimiento permanente de los trabajos permite sostener el cronograma previsto y avanzar de manera progresiva hacia la finalización del complejo habitacional.
Además, remarcaron que en distintos puntos de la provincia continúan ejecutándose proyectos similares destinados a ampliar el acceso a la vivienda y mejorar la infraestructura urbana.
La obra en Moisés Ville representa una de las iniciativas habitacionales en marcha dentro del departamento San Cristóbal.
Impacto local
Autoridades locales señalaron que el acceso a la vivienda es una de las principales demandas de muchas familias de la localidad y destacaron la importancia de continuar generando infraestructura que permita acompañar el crecimiento de la comunidad.
Las nuevas unidades habitacionales buscan ofrecer una respuesta concreta a vecinos que esperan acceder a su casa propia, en un contexto donde la demanda de soluciones habitacionales continúa en aumento en distintas localidades del interior santafesino.