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Coronda transforma su frente costero con nuevas obras de pavimento e infraestructura

Los trabajos se desarrollan sobre la Avenida Costanera “Dr. Héctor López” e incluyen cordón cuneta, pavimento articulado y mejoras en desagües pluviales. La obra presenta un avance del 20 % y apunta a potenciar la circulación, el turismo y los espacios recreativos de la ciudad.

La intervención, que forma parte del Programa de Obras Urbanas (POU), presenta actualmente un avance del 20 %La intervención, que forma parte del Programa de Obras Urbanas (POU), presenta actualmente un avance del 20 %
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La ciudad de Coronda avanza con una importante obra de infraestructura urbana sobre su paseo costero, donde actualmente se ejecutan trabajos de cordón cuneta y pavimento articulado en la Avenida Costanera “Dr. Héctor López”.

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La intervención forma parte del Programa de Obras Urbanas y ya presenta un avance cercano al 20 %. El objetivo es mejorar la circulación vehicular y peatonal en uno de los sectores más representativos de la ciudad, además de fortalecer el perfil turístico y recreativo del frente ribereño.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó que la obra permitirá ordenar el tránsito y optimizar la accesibilidad en la zona costera.

Mejora integral del paseo costero

El proyecto contempla la colocación de pavimento articulado intertrabado, una solución que busca mejorar la transitabilidad y la integración entre la calzada y los espacios peatonales.

Además, se realizan tareas de rectificación de niveles de sumideros y limpieza de desagües pluviales existentes para garantizar un drenaje eficiente durante períodos de lluvias.

La intervención, que forma parte del Programa de Obras Urbanas (POU), presenta actualmente un avance del 20 %La intervención, que forma parte del Programa de Obras Urbanas (POU), presenta actualmente un avance del 20 %

Desde el área técnica indicaron que la intervención apunta a modernizar la infraestructura urbana y ofrecer mayor comodidad tanto a vecinos como a visitantes que utilizan el paseo costero como espacio de recreación y encuentro.

Impacto turístico y comercial

La costanera constituye uno de los principales atractivos urbanos de Coronda, por lo que las mejoras también buscan fortalecer la actividad turística y comercial vinculada al río.

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El proyecto incluye obras que favorecerán la conectividad vial y el acceso a sectores gastronómicos y recreativos ubicados sobre el frente costero. Según señalaron desde el municipio, la renovación permitirá jerarquizar el entorno urbano y mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades vinculadas al turismo local.

El intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, destacó que el Paseo Costero forma parte de una estrategia de desarrollo urbano sustentable para la ciudad.

Una inversión superior a los 900 millones de pesos

La obra representa una inversión provincial superior a los 903 millones de pesos y se ejecuta mediante un esquema de desembolsos por etapas para garantizar la continuidad de los trabajos.

La intervención, que forma parte del Programa de Obras Urbanas (POU), presenta actualmente un avance del 20 %La intervención, que forma parte del Programa de Obras Urbanas (POU), presenta actualmente un avance del 20 %

Autoridades provinciales y municipales coincidieron en que la intervención permitirá revalorizar uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad, mejorando la infraestructura y potenciando el uso social, turístico y comercial de la costanera corondina.

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