Departamento San Jerónimo

Coronda transforma su frente costero con nuevas obras de pavimento e infraestructura

Los trabajos se desarrollan sobre la Avenida Costanera “Dr. Héctor López” e incluyen cordón cuneta, pavimento articulado y mejoras en desagües pluviales. La obra presenta un avance del 20 % y apunta a potenciar la circulación, el turismo y los espacios recreativos de la ciudad.