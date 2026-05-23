La Municipalidad de San Guillermo recibirá un aporte no reintegrable de 10 millones de pesos destinado a la puesta en valor del Vivero Municipal, en el marco del programa provincial “Plantar para el Futuro”, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.
San Guillermo recibirá $10 millones para fortalecer su Vivero Municipal
Los fondos serán destinados a la compra de árboles, insumos e invernaderos para mejorar el funcionamiento del Vivero Municipal. La iniciativa se enmarca en el programa provincial “Plantar para el Futuro”, orientado a promover la forestación y el cuidado ambiental.
Los fondos serán utilizados para la compra de ejemplares arbóreos, insumos y la incorporación de invernaderos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura del vivero y ampliar las acciones vinculadas a la forestación y el cuidado ambiental en la localidad.
La información fue dada a conocer por el senador departamental Felipe Michlig, quien destacó el trabajo conjunto realizado con la intendenta Romina López para gestionar los recursos.
Un programa orientado al cuidado ambiental
El aporte forma parte del programa “Plantar para el Futuro”, una iniciativa provincial que busca promover la forestación urbana, periurbana y rural mediante la incorporación de árboles y especies nativas.
La propuesta apunta a generar beneficios ambientales a largo plazo, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, la recuperación del arbolado público y la mejora de la biodiversidad en distintas localidades santafesinas.
Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático señalaron que este tipo de acciones también permite fortalecer espacios verdes y fomentar prácticas sustentables en municipios y comunas.
Mejoras para el Vivero Municipal
El proyecto presentado por la Municipalidad de San Guillermo contempla la adquisición de árboles, materiales e infraestructura específica para optimizar el funcionamiento del Vivero Municipal.
Entre las inversiones previstas se encuentra la compra de invernaderos, una herramienta que permitirá mejorar la producción y conservación de especies vegetales, además de ampliar la capacidad operativa del vivero local.
Según establece la resolución provincial, el municipio contará con un plazo máximo de 90 días corridos para concretar las adquisiciones y ejecutar las mejoras previstas dentro del programa.
Forestación y desarrollo local
La iniciativa se suma a otras acciones orientadas a fortalecer políticas ambientales y proyectos de forestación en el departamento San Cristóbal.
Autoridades locales remarcaron que el fortalecimiento del Vivero Municipal permitirá avanzar en futuros proyectos de arbolado urbano, recuperación de espacios públicos y generación de conciencia ambiental dentro de la comunidad.
Además del impacto ecológico, este tipo de programas busca promover entornos urbanos más sostenibles y mejorar la calidad ambiental en las localidades del interior provincial.