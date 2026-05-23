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San Guillermo recibirá $10 millones para fortalecer su Vivero Municipal

Los fondos serán destinados a la compra de árboles, insumos e invernaderos para mejorar el funcionamiento del Vivero Municipal. La iniciativa se enmarca en el programa provincial “Plantar para el Futuro”, orientado a promover la forestación y el cuidado ambiental.