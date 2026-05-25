En el marco de las actividades programadas para conmemorar el 216º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, este domingo por la noche la Orquesta Sinfónica Provincial protagonizó una Velada Patriótica en el Teatro Municipal “1º de Mayo” de la ciudad de Santa Fe.
A sala llena, la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe engalanó la víspera del 25 de Mayo
El organismo artístico provincial conmemoró el 216º aniversario de la Revolución de Mayo en el Teatro Municipal de la ciudad de Santa Fe. La agenda continúa este lunes desde las 15 en la Plaza “25 de Mayo”. Además del acto central, habrá un desfile cívico-militar, actuará el Coro Polifónico La Merced, gastronomía tradicional, feria de emprendedores y activaciones de los Juegos Suramericanos.
A sala llena, bajo la dirección del Mtro. Silvio Viegas, el organismo dependiente del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe interpretó un repertorio de música argentina con la participación de los músicos Danilo Cernotto (bandoneón) y Gaspar Macor (guitarra) como solistas invitados.
La Gala musical se desarrolló en la víspera de la celebración central por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo ya que este lunes 25 la Plaza “25 de Mayo” será epicentro de la conmemoración. La propuesta, que podrá disfrutarse de manera libre y gratuita, comenzará a las 15 con degustación de meriendas tradicionales, feria de emprendedores locales y el Tour de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A las 15.30, con la Casa de Gobierno coronando la escena, se llevará a cabo el acto central seguido por un desfile cívico-militar y, a las 16.45, se concretará la actuación del Coro Polifónico “La Merced”. Estas instancias serán transmitidas por el canal de YouTube del Gobierno de la Provincia.
Cabe señalar que también desde las 15 se llevará a cabo el Te Deum en la Catedral Metropolitana.
Cultura y patria
“Es un placer para el Gobierno provincial que conduce Maximiliano Pullaro poder ofrecer esta gala gratuita para la gente siempre colma este Teatro maravilloso”, aseguró la ministra de Cultura, Susana Rueda, que estuvo acompañada en la gala por los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; del intendente Juan Pablo Poletti; del secretario provincial de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci; de la vocera de la Provincia de Santa Fe, Virginia Coudannes; entre otras autoridades provinciales y municipales.
En este sentido, Rueda invitó “a toda la ciudadanía a sumarse a los festejos que se desarrollarán este lunes desde las 15 horas en la Plaza frente a la Casa de Gobierno” y recordó que “en los próximos días la Orquesta estará cumpliendo 70 años como agrupación profesional y lo festejaremos con concierto aniversario que se llevará a cabo el 29 de mayo la sala ATE Casa España de la ciudad de Santa Fe”.
Tradición y aniversario
La noche del domingo, la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe ofreció su tradicional concierto de Gala ante una sala colmada que disfrutó de un repertorio dedicado principalmente a la música argentina.
El director del organismo, Silvio Viegas, destacó el valor de las fechas patrias y del apoyo del gobierno de Maximiliano Pullaro a la cultura. “Argentina es un país muy rico culturalmente, y tenemos seguir apoyando nuestra música y nuestra identidad”, aseguró.
La velada artística tuvo, entre otros momentos destacados, la participación del dúo Cernotto-Macor, en bandoneón y guitarra, quienes interpretaron piezas de tango sinfónico.
Finalmente, la Sinfónica anunció que el próximo 29 de mayo celebrará su 70° aniversario con un concierto especial en ATE Casa España, nuevamente bajo la dirección de Viegas y con entrada gratuita y solidaria.