Este domingo

A sala llena, la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe engalanó la víspera del 25 de Mayo

El organismo artístico provincial conmemoró el 216º aniversario de la Revolución de Mayo en el Teatro Municipal de la ciudad de Santa Fe. La agenda continúa este lunes desde las 15 en la Plaza “25 de Mayo”. Además del acto central, habrá un desfile cívico-militar, actuará el Coro Polifónico La Merced, gastronomía tradicional, feria de emprendedores y activaciones de los Juegos Suramericanos.