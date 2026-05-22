#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
25 de mayo

Cómo funcionarán los servicios municipales de Santa Fe este lunes feriado

La Municipalidad informó cómo funcionarán los distintos servicios en la ciudad durante el lunes 25, jornada en la que se celebrará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

La recolección de residuos se llevará a cabo con normalidad en toda la ciudad.La recolección de residuos se llevará a cabo con normalidad en toda la ciudad.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Con motivo del feriado nacional del día lunes 25, donde se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la Municipalidad comunica los horarios de los servicios de recolección de residuos, SEOM, y Cementerio, entre otros.

Cabe destacar que no habrá atención al público en el Palacio Municipal (Salta 2951), ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el martes 26.

Mirá tambiénSe viene la plaza en homenaje al Papa Francisco en Santa Fe: en qué barrio se ubicaría

No obstante, el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800 777 5000, canal que permite realizar consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a distintos servicios municipales.

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafe, prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad durante el día lunes próximo, en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Vale recordar, que el lunes corresponde sacar los residuos secos.

En tanto, los Eco Puntos y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados.

Colectivos y bicis publicas

En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia habitual de los días domingos. Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual de 6:30 a 21:00.

Cada vez más estudiantes eligen las bicis públicas para moverse por la ciudad. Crédito: Mauricio Garín.Las Bicis podrá utilizarse en forma habitual.

Cementerio

En la necrópolis local el horario de visitas será de 7:15 a 12:00 y de 15:00 a 18:30. Mientras que las inhumaciones serán de 7:15 a 11:30.

IMUSA

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) permanecerán cerradas.

El Imusa promueve la sanidad animal, pero si la ciudadanía no toma conciencia... Archivo.Las sedes del Imusa permanecerán cerradas.

Tribunal de Faltas

Atenderá en sus oficinas ubicadas en San Luis 3078 de 8 a 16. Mientras que el Corralón Municipal contará con guardias mínimas.

Mercado Norte

El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas el lunes 25 de 10 a 17 en el marco del evento Sabores de Nuestra Historia. Luego, retomará su actividad normal el martes 26 en el horario de 9:00 a 12:30 y de 16:30 a 20:30.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo, funcionarán con el siguiente cronograma de horarios.

-Terminal de Ómnibus: (Belgrano 2910), de 11 a 18.

-Dique 1 Shopping Puerto Santa Fe, de 15 a 19.

-Casco sur: No brindará atención al público.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Municipalidad de Santa Fe
SEOM
Cementerio municipal
Colectivos Santa Fe
Cliba
Urbafe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro