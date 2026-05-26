En manos del Congreso

Qué dice la letra chica del Súper RIGI: impuestos mínimos, dólares libres y límites para provincias

El Gobierno remitió el proyecto que crea un régimen especial ampliado destinado a grandes inversiones en “nuevas industrias”. Promete Ganancias al 15%, estabilidad por 30 años, ventajas cambiarias, aduaneras y laborales, y fija un piso de ingreso. También pone condiciones severas a provincias y municipios que adhieran.