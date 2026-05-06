Reactivar con crédito para dar trabajo

Osvaldo Giordano vuelve a poner el acento al bimonetarismo y las reformas estructurales

El economista cordobés reconoció el riesgo social y fiscal del presente económico del país. Pero advirtió que la salida es “terminar de llenar el vaso medio vacío”, tras los logros fiscales de la gestión nacional.