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El Banco Nación lanza Títulos de Deuda en el mercado local tras más de 30 años

Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país.

El Banco Nación vuelve al mercado de capitales tras más de 30 años con una emisión de deudaEl Banco Nación vuelve al mercado de capitales tras más de 30 años con una emisión de deuda
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Tras más de 30 años de ausencia, el Banco Nación concretó su vuelta al mercado de capitales argentino mediante la emisión de títulos de deuda, en una operación que marca un punto de inflexión en su estrategia financiera.

La medida no solo implica una diversificación en las fuentes de financiamiento de la entidad, sino que también se inscribe en una política orientada a fortalecer su capacidad de otorgar crédito en distintos segmentos de la economía.

Según se informó oficialmente, los fondos obtenidos a través de esta colocación estarán destinados a potenciar el crédito productivo y social. Entre los principales beneficiarios se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que podrán acceder a financiamiento para ampliar su capacidad productiva.

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Asimismo, la iniciativa apunta a facilitar el acceso a la vivienda para familias, respaldar a exportadores en su inserción en mercados internacionales y fortalecer a las economías regionales, consolidando el rol del banco como actor clave en el desarrollo económico.

Tres instrumentos para distintos perfiles de inversores

La emisión contempla tres clases de títulos de deuda, diseñadas para adaptarse a diferentes perfiles de inversión y monedas:

Clase 1 (en pesos): a 12 meses, con tasa variable vinculada a la TAMAR privada más un margen, pago de intereses trimestral y amortización al vencimiento.

Clase 2 (en dólares): a 36 meses, con tasa fija a definir en licitación, intereses semestrales y devolución del capital al vencimiento.

Financiamiento para la producción, de la mano de BNA.El Banco Nación vuelve al mercado de capitales tras más de 30 años con una emisión de deuda

Clase 3 (ajustada por UVA): a 24 meses, con tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12.

El monto inicial previsto es el equivalente a 50 millones de dólares, con posibilidad de ampliación hasta 1.500 millones dentro del programa vigente.

Apertura a inversores y señales de modernización

La colocación estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, sean o no clientes del banco, siempre que cumplan con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de una cuenta comitente y la validación del perfil de inversor.

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Desde la entidad destacaron que esta iniciativa representa un paso hacia una gestión más moderna y alineada con las prácticas del sistema financiero, además de responder a la creciente demanda de instrumentos de inversión seguros.

Una apuesta por competitividad y crecimiento

Con este movimiento, el Banco Nación busca no solo captar fondos, sino también consolidar su posicionamiento como motor del crédito en la Argentina.

La emisión amplía las alternativas para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con respaldo institucional, al tiempo que fortalece la capacidad del banco para asistir a sectores productivos y sociales.

BNAEl Banco Nación vuelve al mercado de capitales tras más de 30 años con una emisión de deuda

En un contexto donde el financiamiento resulta clave para el crecimiento, el regreso del Nación al mercado de capitales aparece como una señal relevante, tanto para el sistema financiero como para la economía en su conjunto.

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