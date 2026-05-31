Todavía no aparecen días y horarios confirmados en la grilla oficial de las cámaras de Diputados y de Senadores pero se espera que ambas sesionen en los próximos días, antes del inicio del Mundial de Fútbol que arranca el 11 de junio.
Semana intensa de comisiones: qué define el Congreso antes del Mundial
Se espera que la Cámara alta sesione durante los próximos días y la Cámara baja, la semana siguiente. La fecha límite es el próximo jueves 11 de junio.
Primero sería el turno de la Cámara alta y una semana después, la Cámara joven ¿para analizar qué temas? Aún no están definidos.
Sí está prevista una amplia actividad en comisiones de Diputados para la semana que arranca con el sexto mes del año. Entre otras, se anuncia un plenario para evaluar el flamante proyecto de Ley de Lobby.
El Senado, en tanto, va a tratar en comisiones otra iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo: la Ley de Hojarasca, que pretende dejar sin efecto alrededor de 60 normas consideradas “obsoletas” y ya tiene media sanción de Diputados.
Amplio temario
En Diputados, está prevista para el martes a las 11 la reunión constitutiva de la Bicameral de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación que, entre otras funciones, incluye la de realizar estimaciones del impacto presupuestario de los proyectos de ley ingresados a las comisiones de Presupuesto y Hacienda.
Para las 12 fue convocada la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes que preside Pablo Yedlin (UxP) para abordar, con exposiciones de invitados, la temática “violencias contra niños/as y adolescentes y protección de los mismos en entornos digitales”.
A las 14 y las 15 será el turno de Legislación del Trabajo (Lisandro Almirón-LLA) y de Finanzas (Santiago Pauli-LLA) para completar la grilla de autoridades.
A las 16, una larga lista de expedientes espera a integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo Humano (Estela Mary Beder-UxP), entre ellos uno para incluir en el Censo nacional el registro de personas electro dependientes por razones de salud. A la misma hora Cultura (Lorena Pokoik-UxP), evaluará pedidos de declaración de interés para diferentes actividades y planteos por la situación del Instituto Nacional del Teatro y la actividad cinematográfica según la ley 17.741.
Para el miércoles, el menú comienza a las 10 con la comisión de Turismo (Gabriela Pedrali-UxP) para recibir a referentes de turismo social.
Más tarde habrá reuniones sucesivas de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Juliana Santillán (LLA): primero con Presupuesto y Hacienda; luego, con Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, y finalmente, en conjunto con Previsión y Seguridad Social.
A las 14 fue convocada la Bicameral permanente de seguimiento y control del Ministerio Público de la Nación que preside Sebastián Galmarini (UxP).
A la misma hora habrá plenario de Asunto Constitucionales (Nicolás Mayoraz-LLA) y Legislación General (Santiago Santurio-LLA) para analizar la Ley de Lobby enviada en los últimos días por el Ejecutivo.
Para el miércoles quedarán las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente (José Peluc), Mercosur (Eduardo Valdes-UxP), Comunicaciones e Informática (Damián Arabia-LLA) y De las personas mayores (Pablo Todero-UxP).
En el Senado
La Cámara alta tendrá el martes reuniones de Ciencia y Tecnología, Banca de la Mujer, Economías Regionales; Economía Social, y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Industria y Comercio, y Población y Desarrollo Humano.
El miércoles a las 12.30 están convocadas Asuntos Constitucionales y Legislación General para analizar el proyecto con media sanción de Ley de Hojarasca con 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones.
Más tarde sesionarán Derechos y Garantías y Deporte. A las 14.30 llegará otro plato fuerte con el plenario de Minería, Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda para evaluar proyectos sobre marco de regulación de biocombustibles.
En la cámara que representa directamente a las provincias se suma otro mar de fondo, luego de la decisión del Ejecutivo de retirar el pliego de María Verónica Michelli, propuesta para jueza del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata, y cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de reconocida trayectoria que investigó varias causas ligadas al gobierno de Javier Milei.
El hecho deja abierta una posible grieta entre oficialismo y aliados que, en principio, aseguran que van a defender el dictamen favorable que ya tiene ese pliego, así como otras postulaciones.