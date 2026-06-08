La ciudad de Rafaela cuenta desde ahora con un renovado Acceso Oeste tras la finalización de las obras de transformación integral de la Avenida Fanti, una de las principales vías de ingreso y egreso urbano.
Rafaela mejora uno de sus principales corredores viales con la renovación de Avenida Fanti
La obra abarcó más de un kilómetro sobre la Ruta Provincial Nº 70 e incluyó la construcción de doble calzada, cantero central, colectoras, dos rotondas e iluminación LED. La intervención mejora la seguridad vial, ordena la circulación y moderniza uno de los principales accesos a la ciudad.
La intervención se desarrolló sobre la Ruta Provincial Nº 70, entre la colectora de la Ruta Nacional Nº 34 y la calle Santos Dumont, y permitió modernizar un tramo estratégico para la circulación vehicular.
Los trabajos abarcaron poco más de un kilómetro de extensión e incluyeron la construcción de una doble calzada con cantero central, colectoras en ambos márgenes, nuevas rotondas en los extremos del tramo e iluminación LED, configurando un corredor vial más seguro y eficiente para vecinos, transportistas y quienes ingresan diariamente a la ciudad.
Más seguridad y mejor circulación
La nueva infraestructura fue diseñada para optimizar la circulación y ordenar los movimientos vehiculares en un sector de intenso tránsito.
Las dos rotondas construidas poseen un diámetro promedio de 50 metros y una calzada de circulación de nueve metros de ancho, permitiendo canalizar de manera más segura los ingresos y egresos entre la variante de la Ruta Nacional Nº 34 y el tejido urbano rafaelino.
Además de las mejoras funcionales, la obra incorporó más de 150 luminarias LED que incrementan la visibilidad nocturna y contribuyen a una mayor seguridad vial. También se ejecutaron colectoras paralelas que facilitan los desplazamientos locales sin interferir con el flujo principal de tránsito.
En cuanto a la estructura vial, la calzada principal fue reconstruida mediante la renovación de la base y la colocación de una carpeta asfáltica de ocho centímetros de espesor.
Moderna avenida de doble calzada
Por su parte, las rotondas y colectoras fueron ejecutadas con hormigón H-30 sobre una subbase de suelo cemento, una solución que garantiza mayor durabilidad y resistencia al tránsito.
Si bien la obra principal ya se encuentra concluida, aún restan algunas tareas vinculadas a la adecuación del sistema eléctrico complementario, que se desarrollarán en las próximas semanas.
La renovación de Avenida Fanti se integra a otras intervenciones realizadas en los últimos años sobre el corredor de la Ruta Provincial Nº 70 y su área de influencia.
Entre ellas se destacan la pavimentación del Camino Público Nº 6, una conexión estratégica para el tránsito de cargas vinculadas al área industrial, y la repavimentación integral de los 74 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 70 entre Rafaela y la Circunvalación Oeste de Santa Fe.
Con estas mejoras, Rafaela fortalece su infraestructura vial y mejora las condiciones de circulación en uno de los accesos más importantes de la ciudad, beneficiando tanto al tránsito local como al movimiento productivo y comercial de toda la región.