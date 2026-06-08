Acceso Oeste

Rafaela mejora uno de sus principales corredores viales con la renovación de Avenida Fanti

La obra abarcó más de un kilómetro sobre la Ruta Provincial Nº 70 e incluyó la construcción de doble calzada, cantero central, colectoras, dos rotondas e iluminación LED. La intervención mejora la seguridad vial, ordena la circulación y moderniza uno de los principales accesos a la ciudad.