Un incendio se registró durante la tarde de este domingo, aproximadamente a las 19 horas, en la planta de SanCor CUL de Sunchales, generando un importante despliegue de bomberos y fuerzas de seguridad.
Incendio en SanCor: el fuego dañó laboratorios, oficinas y sectores técnicos de la planta de Sunchales
Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar. No se registraron personas lesionadas.
Según informó Bomberos Zapadores de Rafaela, la dependencia no participó de las tareas de sofocación del fuego. La emergencia fue atendida inicialmente por Bomberos Voluntarios de Sunchales, con apoyo de una dotación proveniente de Humberto Primo.
El sector afectado
De acuerdo con la ampliación oficial, al arribar al lugar se constató un proceso de combustión en la empresa láctea que afectó un galpón donde funcionan el taller de mantenimiento, el laboratorio y oficinas técnicas.
Al momento de la llegada de Bomberos Zapadores de Rafaela, los voluntarios ya se encontraban realizando tareas de enfriamiento y ventilación, debido a que el humo se había propagado hacia galpones linderos.
Desde el organismo remarcaron que no se registraron víctimas ni personas lesionadas.
Pericias para determinar las causas
Las causas del incendio aún no fueron establecidas oficialmente. Desde Bomberos Zapadores indicaron que se encuentran trabajando en las pericias correspondientes y que no se podrán brindar precisiones hasta que lo disponga el fiscal interviniente.