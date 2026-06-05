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Incendio de magnitud destruyó un automóvil estacionado en la vía pública

La emergencia se registró poco después de las 3 de la mañana en inmediaciones de Regis Martínez 3800. El vehículo afectado, una Volkswagen Suran, se encontraba sin ocupantes y no había en el lugar ninguna persona que pudiera identificarse como propietaria. Bomberos logró controlar la situación tras una intensa labor de sofocación.

El momento en que los bomberos luchan contra las llamas. Foto: GentilezaEl momento en que los bomberos luchan contra las llamas. Foto: Gentileza
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En plena madrugada del viernes, un automóvil estacionado en la vía pública fue consumido por un incendio de importantes proporciones. El episodio se registró alrededor de las 3.12 en calle Regis Martínez al 3800, en inmediaciones del Pasaje Santa Fe, donde debió intervenir personal de la Agrupación Bomberos Zapadores tras ser alertado sobre un vehículo envuelto en llamas.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se encontraba completamente generalizado sobre un automóvil Volkswagen Suran que permanecía estacionado sobre la cinta asfáltica. El rodado estaba orientado con su frente hacia el este y ubicado junto al cordón norte de la arteria.

Riesgo de propagación

Según consignó el informe oficial, las llamas habían alcanzado una intensidad tal que existía riesgo concreto de propagación hacia un árbol emplazado en las inmediaciones, circunstancia que obligó a una rápida intervención para evitar mayores consecuencias.

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De inmediato, los bomberos desplegaron tareas de sofocación y enfriamiento mediante la utilización de una línea de una pulgada conectada a la unidad actuante. Luego de varios minutos de labor lograron controlar el foco ígneo y extinguirlo por completo.

Daños totales

No obstante, los daños sobre el vehículo fueron totales. El fuego destruyó íntegramente la unidad, sin que pudiera evitarse la pérdida completa del automóvil.

Otro dato relevante es que al momento del procedimiento no se encontraba ninguna persona en el lugar que pudiera identificarse como propietaria del rodado o aportar mayores precisiones respecto de las circunstancias que precedieron al siniestro.

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Durante el operativo también prestó colaboración personal del Comando Radioeléctrico, presente en la escena mediante el móvil 12803. Concluidas las tareas de extinción y asegurado el sector, la dotación de Bomberos emprendió el regreso a su base a las 4.10, dando por finalizada la intervención.

Por el momento, el informe oficial no menciona personas lesionadas ni establece las causas que originaron el incendio, aspectos que podrían ser materia de posteriores actuaciones.

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