Santa Fe

Incendio de magnitud destruyó un automóvil estacionado en la vía pública

La emergencia se registró poco después de las 3 de la mañana en inmediaciones de Regis Martínez 3800. El vehículo afectado, una Volkswagen Suran, se encontraba sin ocupantes y no había en el lugar ninguna persona que pudiera identificarse como propietaria. Bomberos logró controlar la situación tras una intensa labor de sofocación.