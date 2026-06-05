Un colectivo de larga distancia que transportaba a 41 pasajeros protagonizó un grave incidente vial en la provincia de Neuquén al quedar colgado sobre el borde de un barranco luego de salirse de la Ruta Provincial 6.
Un micro con 41 pasajeros quedó colgado al borde de un barranco en la Ruta 6
El colectivo se salió de la calzada en medio de un tramo cubierto de barro y quedó suspendida sobre una pendiente de unos 15 metros cerca de Buta Ranquil. Los pasajeros permanecieron dentro del vehículo durante la madrugada, con temperaturas bajo cero, hasta que pudo concretarse el rescate.
El hecho ocurrió en la zona de Pampa Tril, a unos 40 kilómetros de la localidad de Buta Ranquil, y obligó a desplegar un operativo que se extendió durante más de cuatro horas para evitar que la unidad terminara precipitándose al vacío.
Según informaron fuentes de los Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, el episodio se registró alrededor de las 22.30 del miércoles, cuando las condiciones del camino complicaron la circulación.
El colectivo quedó atrapado en una banquina con abundante barro y terminó inclinado sobre una pendiente de aproximadamente 15 metros, en una situación que generó preocupación entre los ocupantes y los equipos de emergencia.
Una maniobra complicada en una zona afectada por el barro
De acuerdo con el relato de los rescatistas, la unidad de transporte se desplazaba por un sector donde las condiciones meteorológicas habían deteriorado notablemente el estado de la ruta. La acumulación de barro provocó que el conductor perdiera adherencia y el vehículo abandonara parcialmente la calzada.
La situación se volvió más compleja cuando el colectivo quedó inmovilizado y posteriormente sufrió inconvenientes eléctricos que impidieron volver a ponerlo en marcha. Como consecuencia, también dejó de funcionar el sistema de calefacción, un aspecto especialmente sensible debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada en esa región del norte neuquino.
Los pasajeros permanecieron dentro de la unidad mientras se organizaban las tareas de asistencia. Bomberos y personal local acudieron al lugar tras recibir un llamado de alerta que permitió activar rápidamente el operativo.
Sin embargo, los primeros equipos que llegaron constataron que no contaban con los medios suficientes para retirar el vehículo de manera segura. Ante ese escenario, se solicitó la colaboración de maquinaria vial pesada para intentar estabilizar y rescatar la unidad sin poner en riesgo a quienes se encontraban a bordo.
Durante la espera, los rescatistas distribuyeron agua caliente y café entre los pasajeros para ayudar a sobrellevar las condiciones climáticas. Según informaron los bomberos, entre los viajeros había dos menores de edad.
El rescate se completó durante la madrugada
La operación se prolongó hasta entrada la madrugada del jueves. Una motoniveladora puesta a disposición por el municipio de Buta Ranquil trabajó junto con personal especializado para retirar el colectivo del sector embarrado.
Las tareas requirieron maniobras cuidadosas debido a la posición en la que había quedado la unidad. El vehículo se encontraba cruzado respecto de la calzada y apoyado parcialmente sobre terreno inestable, por lo que cualquier movimiento brusco podía agravar la situación.
Finalmente, cerca de las 4 de la mañana, el colectivo logró ser retirado de la zona de riesgo. También participaron mecánicos que llegaron desde la localidad de Rincón de los Sauces para resolver los problemas técnicos que presentaba la unidad.
Una vez superada la emergencia, la mayoría de los pasajeros pudo continuar viaje hacia la provincia de Mendoza, mientras que algunos descendieron en Buta Ranquil.
Desde el cuerpo de Bomberos destacaron que, pese a la peligrosidad de la situación, no se registraron personas heridas. La rápida comunicación del incidente y la coordinación entre los organismos de emergencia, autoridades municipales y personal técnico resultaron determinantes para evitar consecuencias mayores.