Operativo de rescate

Un micro con 41 pasajeros quedó colgado al borde de un barranco en la Ruta 6

El colectivo se salió de la calzada en medio de un tramo cubierto de barro y quedó suspendida sobre una pendiente de unos 15 metros cerca de Buta Ranquil. Los pasajeros permanecieron dentro del vehículo durante la madrugada, con temperaturas bajo cero, hasta que pudo concretarse el rescate.