El Puente Colgante, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad de Santa Fe, se encamina a recuperar por completo su histórica iluminación ornamental. La Municipalidad confirmó que trabaja junto al Gobierno provincial para que el sistema esté plenamente operativo antes de finalizar julio, con el objetivo de que el emblemático monumento luzca en todo su esplendor de cara a los Juegos Suramericanos.
Puente Colgante: pretenden que las luces ornamentales vuelvan a brillar para los Juegos Suramericanos
La Municipalidad de Santa Fe prevé completar los trabajos antes de finalizar julio. La intervención incluye la instalación de tecnología Philips importada para recuperar al 100% un sistema que hoy funciona entre el 60 y el 70% de su capacidad. Esto permitirá nuevamente cambios de color y efectos especiales.
La intervención apunta a completar la recuperación de un sistema lumínico de alta complejidad tecnológica que, durante los últimos años, perdió parte de sus capacidades. Según explicó el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, el municipio ya logró restablecer al 100% la iluminación vial del puente, indispensable para la seguridad del tránsito, pero aún resta recuperar la totalidad de la iluminación ornamental, aquella que permite destacar la estructura durante la noche y generar distintas escenas visuales.
Para ello, el municipio licitó a comienzos de año la compra de equipamiento específico de la marca Philips, compatible con el sistema instalado en el puente. Se trata de componentes tecnológicos que no se fabrican habitualmente en el país y que debieron ser importados, razón por la cual se establecieron plazos de varios meses para su provisión. “En los últimos días comenzó a arribar parte del material adquirido”, indicó Ferrero, paso considerado clave para iniciar la etapa final de los trabajos. La compra de luminarias, consolas de control y dispositivos especiales forma parte de un proceso de recuperación que demandó una inversión superior a los 114 mil dólares y que fue planificado para llegar a tiempo a la gran cita deportiva continental.
Un sistema único en el país
La restauración no implica solamente reemplazar lámparas dañadas. El sistema ornamental del Puente Colgante fue concebido con tecnología LED RGBW de Philips, capaz de generar cambios de color, secuencias programadas y distintas escenas lumínicas para resaltar la arquitectura de la estructura. Cuando fue inaugurado en 2017, incorporó cientos de luminarias, proyectores y controladores inteligentes conectados mediante una red de comunicaciones que permite gestionar múltiples efectos visuales.
Esa tecnología convirtió al puente en una referencia nacional en materia de iluminación arquitectónica. De hecho, desde el municipio remarcan que “no existen muchas estructuras similares en el país equipadas con un sistema de estas características”, dijo el funcionario.
Actualmente, según detalló Ferrero, el funcionamiento ornamental se encuentra “entre un 60 y un 70% de sus capacidades. Gracias a intervenciones realizadas por personal municipal se logró estabilizar el sistema y recuperar parcialmente algunas funciones, pero la reposición de las consolas y placas electrónicas originales resulta indispensable para volver a disponer de todas las prestaciones”.
Cuando la obra concluya, el Puente Colgante podrá nuevamente iluminarse con diferentes colores durante fechas conmemorativas, celebraciones institucionales o campañas de concientización, además de habilitar la posibilidad de desarrollar juegos lumínicos y efectos visuales especiales sobre la estructura.
Trabajo conjunto con la Provincia
La etapa final de la restauración será ejecutada mediante un esquema de cooperación entre el municipio y el Gobierno provincial. Mientras la Municipalidad aporta la totalidad de los materiales importados, la Provincia colaborará con la mano de obra necesaria para la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento.
La coordinación entre ambas administraciones busca acelerar los tiempos de ejecución para cumplir con el plazo fijado por el intendente Juan Pablo Poletti: que el puente esté completamente iluminado antes de terminar julio.
La recuperación de la iluminación ornamental forma parte de una estrategia más amplia de puesta en valor del principal ícono urbano santafesino, que desde hace años presenta inconvenientes en distintos componentes de su sistema lumínico.
Preparativos para los Juegos Suramericanos
La intervención sobre el puente no se limitará al aspecto lumínico. De cara a los Juegos Suramericanos, evento que tendrá en el sector costero uno de sus principales escenarios, el municipio proyecta una serie de mejoras complementarias.
Entre ellas figuran trabajos de acondicionamiento en el sector de la Costanera Vieja (oeste), intervenciones en las cabeceras del puente y tareas de mantenimiento estético sobre distintos componentes de la estructura. El objetivo es presentar una imagen renovada de uno de los lugares más fotografiados y visitados de la capital provincial.
Las autoridades estiman que el entorno del Puente Colgante concentrará una parte significativa de la actividad vinculada a los Juegos, razón por la cual consideran prioritario mejorar tanto la infraestructura como la estética general del sector.
Un símbolo de la identidad santafesina
Más allá de su función vial, el Puente Colgante Ingeniero Marcial Candioti ocupa un lugar singular en la memoria colectiva santafesina. Inaugurado en 1928 sobre la laguna Setúbal, sufrió el colapso de una de sus torres durante la histórica crecida de 1983 y permaneció interrumpido durante casi dos décadas hasta su reconstrucción y reinauguración en 2002. Desde entonces volvió a consolidarse como uno de los principales emblemas urbanos de la ciudad.
La incorporación de la iluminación LED ornamental en 2017 reforzó aún más ese carácter simbólico. Las imágenes del puente teñido de distintos colores pasaron a formar parte del paisaje nocturno santafesino y de numerosas celebraciones ciudadanas. La restauración que ahora se encuentra en marcha busca precisamente recuperar esa postal que durante años distinguió a la capital provincial y que las autoridades pretenden exhibir nuevamente en plenitud cuando Santa Fe reciba a miles de visitantes durante los Juegos Suramericanos.