Buscan recuperar todo su esplendor

Puente Colgante: pretenden que las luces ornamentales vuelvan a brillar para los Juegos Suramericanos

La Municipalidad de Santa Fe prevé completar los trabajos antes de finalizar julio. La intervención incluye la instalación de tecnología Philips importada para recuperar al 100% un sistema que hoy funciona entre el 60 y el 70% de su capacidad. Esto permitirá nuevamente cambios de color y efectos especiales.