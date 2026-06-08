La ciudad de Malabrigo continúa avanzando en una obra estratégica para el fortalecimiento de su infraestructura sanitaria. Se trata de la optimización integral del sistema de desagües cloacales, una intervención que ya supera el 65 % de ejecución y que permitirá mejorar la eficiencia del servicio para más de 6.000 vecinos.
Avanza una obra clave de saneamiento que beneficiará a más de 6.000 vecinos de Malabrigo
La obra de optimización del sistema de desagües cloacales de Malabrigo ya registra un avance superior al 65 %. Los trabajos incluyen la modernización de la estación elevadora principal y mejoras en la planta de tratamiento, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y acompañar el crecimiento de la ciudad.
Los trabajos se desarrollan sobre los componentes centrales del sistema de saneamiento urbano, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa, optimizar el tratamiento de efluentes y garantizar un funcionamiento adecuado frente al crecimiento de la población y la expansión de la ciudad.
Intervenciones en la estación elevadora y la planta de tratamiento
La obra contempla tareas de carácter civil y electromecánico que se ejecutan de manera coordinada en distintos sectores del sistema cloacal.
Uno de los principales frentes de trabajo se concentra en la readecuación de la estación elevadora principal, una infraestructura esencial para el transporte de los líquidos cloacales hacia la planta de tratamiento. Allí se realizan mejoras destinadas a incrementar la confiabilidad y eficiencia operativa del sistema.
Asimismo, se avanza en la instalación de válvulas de aire sobre la cañería de impulsión, una intervención técnica que contribuirá a prevenir inconvenientes operativos y mejorar el rendimiento general de la red.
Mayor capacidad de tratamiento y mejores condiciones operativas
En paralelo, los trabajos continúan en la planta de tratamiento de efluentes, donde se ejecutan tareas de deslode en una de las lagunas facultativas primarias. Esta acción permitirá recuperar capacidad de almacenamiento y optimizar los procesos de depuración.
Además, se construye una nueva cámara de descarga especialmente diseñada para camiones atmosféricos, lo que facilitará la recepción y el tratamiento adecuado de los efluentes transportados por estos vehículos.
Las mejoras previstas apuntan a fortalecer todo el circuito de saneamiento, desde la recolección y transporte hasta el tratamiento final de los líquidos residuales.
Una obra fundamental para la salud y el desarrollo urbano
La optimización del sistema cloacal representa una inversión superior a los 157 millones de pesos y constituye una intervención clave para el desarrollo urbano sostenible de Malabrigo.
El proyecto busca garantizar un servicio más eficiente, seguro y preparado para responder a las demandas futuras de la comunidad, mejorando las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad.
Paralelamente, continúan desarrollándose otras obras de infraestructura local vinculadas al hábitat y al mejoramiento de espacios públicos, entre ellas la construcción de viviendas y la incorporación de equipamiento recreativo en distintos sectores urbanos.
Con el avance sostenido de los trabajos, Malabrigo se acerca a la concreción de una obra que fortalecerá uno de los servicios esenciales para la calidad de vida de sus habitantes y para el crecimiento ordenado de la ciudad en los próximos años.