Salud

Avanza una obra clave de saneamiento que beneficiará a más de 6.000 vecinos de Malabrigo

La obra de optimización del sistema de desagües cloacales de Malabrigo ya registra un avance superior al 65 %. Los trabajos incluyen la modernización de la estación elevadora principal y mejoras en la planta de tratamiento, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y acompañar el crecimiento de la ciudad.