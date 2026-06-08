Departamento Vera

La Ruta Provincial 31 entra en su etapa final y acerca la conexión definitiva entre Tartagal e Intiyaco

Los trabajos sobre la Ruta Provincial 31 ya superan el 80 % de ejecución y permiten avanzar hacia la conexión definitiva entre Tartagal e Intiyaco. La obra abarca 22 kilómetros y mejorará la transitabilidad, el acceso a servicios esenciales y la salida de la producción en una amplia zona del departamento.