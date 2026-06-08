La pavimentación de la Ruta Provincial Nº 31 avanza a buen ritmo en el norte santafesino y ya transita su etapa final. La obra, que une las localidades de Tartagal e Intiyaco, registra un avance superior al 80 % y permitirá contar por primera vez con una conexión asfaltada permanente entre ambas comunidades del departamento Vera.
La Ruta Provincial 31 entra en su etapa final y acerca la conexión definitiva entre Tartagal e Intiyaco
Los trabajos sobre la Ruta Provincial 31 ya superan el 80 % de ejecución y permiten avanzar hacia la conexión definitiva entre Tartagal e Intiyaco. La obra abarca 22 kilómetros y mejorará la transitabilidad, el acceso a servicios esenciales y la salida de la producción en una amplia zona del departamento.
Actualmente, la carpeta asfáltica ya fue ejecutada en más de 15 kilómetros de los 22 kilómetros contemplados en el proyecto, mientras continúan desarrollándose los trabajos de base, estabilización y obras complementarias en los sectores restantes.
La intervención representa una mejora significativa para la conectividad regional, especialmente para vecinos, estudiantes, trabajadores y productores que dependen de este corredor para trasladarse entre ambas localidades y acceder a distintos servicios.
Una obra estratégica para la región
Durante años, las condiciones climáticas dificultaron la circulación sobre este tramo, generando complicaciones para el transporte de personas y mercaderías. La pavimentación busca brindar una solución definitiva a esos inconvenientes, garantizando transitabilidad durante todo el año.
Además de mejorar la conexión entre Tartagal e Intiyaco, la nueva ruta fortalecerá la integración territorial de una amplia zona del norte provincial, facilitando el acceso a establecimientos educativos, centros de salud y servicios esenciales.
Para las actividades productivas de la región, la obra también representa una mejora logística importante, al permitir una circulación más segura y eficiente para el transporte de bienes e insumos.
Avances sostenidos en distintos frentes de trabajo
Según informaron desde la Dirección Provincial de Vialidad, los trabajos avanzan de manera simultánea en varias etapas constructivas. Mientras la subbase alcanza aproximadamente el kilómetro 18, el estabilizado granular cementado ya supera los 16 kilómetros y la carpeta asfáltica se extiende por más de 15 kilómetros.
Paralelamente se ejecutan alcantarillas laterales y otras obras hidráulicas destinadas a garantizar el correcto drenaje del agua y preservar la infraestructura vial a largo plazo.
El proyecto contempla una estructura de pavimento diseñada para soportar el tránsito regional, compuesta por una subrasante mejorada con cal, subbase estabilizada, base granular cementada y una carpeta de concreto asfáltico en caliente sobre una calzada de 6,70 metros de ancho.
Un impulso para la conectividad del norte santafesino
La pavimentación de la Ruta Provincial Nº 31 forma parte de un proceso más amplio de mejoras en la infraestructura vial del departamento Vera y zonas aledañas.
En los últimos años también se concretaron intervenciones sobre otros corredores estratégicos y accesos a localidades de la región, contribuyendo a fortalecer la integración territorial y mejorar las condiciones de circulación en sectores históricamente afectados por dificultades de conectividad.
Con los últimos siete kilómetros próximos a ingresar en ejecución plena, la obra se encamina hacia su culminación, marcando un paso importante para el desarrollo social, productivo y económico de las comunidades del norte santafesino.