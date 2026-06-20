La Municipalidad de Santa Fe realizó este viernes, la presentación formal de los resultados y el balance del proceso participativo impulsado para proyectar la puesta en valor integral de la Plaza San Martín y su entorno urbano. En un foro abierto en el mismo espacio (ubicado en Tucumán y 1 de Mayo), funcionarios municipales compartieron las conclusiones elaboradas tras las rondas de diálogo directas con los residentes de la zona, los conversatorios con especialistas en urbanismo e historia, y los talleres pedagógicos sectoriales desarrollados en el ámbito escolar.
Plaza San Martín: su puesta en valor se definió junto con vecinos y escuelas
El proyecto priorizará la iluminación, la restauración del patrimonio histórico y nuevas veredas transitables. En un foro abierto, el municipio presentó las conclusiones del proceso participativo.
Cabe remarcar que el propósito central de la asamblea ciudadana radicó en identificar las demandas prioritarias, los atributos y los usos de este pulmón verde que constituye un espacio cívico clave por su cercanía con el Patio Catedral, el Ministerio de Seguridad provincial y el Complejo Educativo Cultural Domingo Faustino Sarmiento.
La planificación incorporó activamente la perspectiva de las infancias y las adolescencias a través de dispositivos coordinados por la Secretaría de Educación que alcanzaron a más de 280 niños y niñas de 4to y 5to grado pertenecientes a siete escuelas primarias, entre ellas la UNL, Nuestra Señora de Guadalupe, Domingo Faustino Sarmiento, Jaim Najman Bialik y el Complejo IES. Los alumnos plasmaron propuestas recreativas que incluyeron infraestructura deportiva, juegos inclusivos, estaciones de carga celular y áreas verdes.
Asimismo, de las mesas de trabajo con cinco centros de estudiantes secundarios nació la idea de implementar el primer Punto Oficial de Festejos (POF) de la ciudad en dicho predio, un programa de Festejos de Fin de Año Solidario y Ambiental que busca contener de forma responsable las celebraciones de los jóvenes vinculando el uso de la plaza con campañas previas de reciclaje de papel y cartón donadas a organizaciones no gubernamentales.
"Estamos muy contentos porque es el cierre de una metodología nueva para nosotros, siendo la primera vez desde que asumí que podemos concretar este formato de asamblea y foro donde participan activamente los vecinos y las instituciones", destacó el intendente Juan Pablo Poletti.
Restaurar el monumento
En esa línea, el mandatario local indicó que el diagnóstico compartido arrojó la necesidad de resguardar el sentido de pertenencia en torno al monumento central: "Las conclusiones marcan que hay que proteger el monumento, iluminarlo y restaurar el componente patrimonial que ya está siendo evaluado por el especialista del municipio; además de proteger el arbolado existente y colocar nuevas veredas interiores que permitan transitar sin inconvenientes los días de lluvia".
Fueron los que vecinos en las consultas quienes marcaron la urgencia de avanzar en mejoras operativas como el despeje de luminarias y el reacondicionamiento de los senderos peatonales, resguardando el valor patrimonial del espacio nacido allá por 1844 que lleva su nombre actual desde 1871 y que aloja el histórico monumento inaugurado en 1902.
En ese sentido, Eduardo Pascucci, vecino de 83 años residente de la zona desde su infancia, manifestó: "Celebro y valoro mucho el gesto de esta administración de abrir la charla a los que vivimos acá; esta es la tercera convocatoria que tenemos, cada vez es más numerosa y el camino es el correcto porque la iluminación periférica ya ayuda a frenar el vandalismo que sufría el monumento".
La síntesis de todas estas visiones sectoriales se complementaron este viernes con la apertura musical del Coro de Mujeres del Instituto Coral Provincial, un recorrido guiado del historiador y divulgador Pepi Candia, una feria de emprendedores locales y actividades lúdicas junto a estudiantes del Liceo Municipal.
Su historia
La Plaza San Martín nació allá por 1844, cuando la aldea comienza a transformarse en una ciudad moderna. En un primer momento fue delineada -al igual que el resto de las plazas- como un espacio vacío conocido como la Plaza de Patiño, debido a que los terrenos pertenecían a un vecino de apellido Rosas al que lo llamaban Patiño.
Más tarde cambiaría en varias oportunidades su denominación: Plaza de la Libertad, Estanislao López, 9 de Julio, hasta que en 1871 se la designa con su nombre actual, San Martín.
"Esta plaza da cuenta de un proceso de progreso y modernización de los hombres y mujeres de la Generación del '80", cuenta la historiadora Silvia Bournissent, quien menciona luego que en su creación era la zona norte de la ciudad. "Fue pensada como un nuevo polo de desarrollo y eje cívico", agrega la docente de la FADU UNL.
La primera escultura de San Martín emplazada en 1901 fue considerada de poca envergadura y fue trasladada a los pocos meses al Concejo Federal de Educación. Entonces se reemplazó por el monumento actual, una estatua ecuestre creada por el escultor José María García junto al pedestal construido por el escultor español Torcuato Tasso con piedras traídas de la Cordillera de Los Andes.
Así, el monumento a San Martín es único en el país. Ese es su gran valor. "Difiere de los monumentos nacionales que apuntan a la Cordillera de Los Andes, y a este lo ubicaron hacia el noreste", explica Luis Chizzini Melo, desde la Asociación Sanmartiniana, en otro artículo publicado por El Litoral en 2022, con motivo de los 120 años de la escultura. "Se comenta que los masones -ubicados frente a la plaza sobre 9 de Julio- de esa época decidieron ponerlo en esa posición".
Pero además es único por "su dimensión, el tamaño, la estructura de bronce y porque se trajeron piezas de la Cordillera de Los Andes para construirlo", abona Chizzini Melo.
Última restauración
La plaza ya había sido restaurada hace siete años, durante la gestión del intendente José Corral. La finalidad de aquella intervención fue mejorar su calidad ambiental y devolverle la jerarquía, con mayor superficie de uso peatonal mediante la disminución de la calzada destinada al tránsito vehicular. Antes de ello circuló la idea de crear debajo de la plaza un estacionamiento vehicular, al igual que se ejecutó en el Parque Alberdi. Pero esa intención no prosperó.