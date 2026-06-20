20 de junio en Rosario

El Monumento, escenario del Día de la Bandera con Milei, fuerte operativo y una multitud

El acto central por el Día de la Bandera se desarrolló en el Monumento Nacional a la Bandera con la presencia del presidente Javier Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. Hubo fuerte operativo de seguridad, mayor concurrencia que en 2024 y una jornada marcada por lo político, lo simbólico y lo popular.