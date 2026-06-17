En la inuguración de las obras de restauración

Pullaro: “Vamos a mostrar el Monumento a la Bandera en todo su esplendor”

El gobernador destacó el compromiso provincial frente a la desidia de los gobiernos nacionales. “Cuando no se roba, la plata alcanza”, desafió. Emoción y un fuerte simbolismo en las palabras del ministro Lisandro Enrico y el intendente Pablo Javkin.