La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, y el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, brindaron detalles de la celebración por el Día de la Bandera que tendrá lugar este sábado en Rosario. La jornada combinará el tradicional acto protocolar con una extensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas, y tendrá como marco un hecho inédito en más de una década: el Monumento Nacional a la Bandera volverá a lucir plenamente restaurado y libre de vallados de obra.
Con una inversión de $4.000 millones, Santa Fe reabre el Monumento y prepara una gran fiesta patria en Rosario
La Provincia inaugurará la restauración del Monumento a la Bandera y Rosario vivirá una gran fiesta popular el 20 de Junio con Milei, Pullaro y el show de Abel Pintos.
La recuperación integral del principal símbolo patrio de la ciudad será inaugurada este miércoles a las 9.30. Los trabajos fueron financiados por el Gobierno de Santa Fe, que destinó $ 4.000 millones para concluir una intervención que permanecía inconclusa desde hacía más de diez años.
Al referirse a la obra, Coudannes remarcó que la decisión provincial expresa una forma de gestión basada en asumir responsabilidades. “Tiene que ver con un gobierno que se hace cargo”, afirmó.
“Este Monumento llevaba años en proceso de restauración y puesta en valor, pero ningún gobierno nacional terminó las obras. El gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de asumir esa responsabilidad y hoy podemos inaugurar un espacio que vuelve a estar plenamente disponible para todos los argentinos”, sostuvo.
Una inversión en identidad y patrimonio
La vocera destacó que la finalización de los trabajos representa mucho más que una mejora edilicia. “Para la Provincia no es un gasto, es una inversión. Habla de la identidad santafesina, de nuestra historia y de la decisión de poner en valor uno de los símbolos más importantes de la República Argentina. Fueron $ 4.000 millones destinados a recuperar un patrimonio que pertenece a todos”, señaló.
Coudannes también destacó el valor institucional de la celebración del próximo sábado y sostuvo que el Día de la Bandera debe ser una fecha de encuentro para todos los argentinos.
“Es un acto que tiene que unirnos, pero también poner en relieve la importancia del interior productivo en la construcción de la Argentina. Santa Fe tiene un papel central en ese proceso y el 20 de Junio es una oportunidad para mostrarlo”, afirmó.
Asimismo, remarcó que el gobernador Pullaro impulsa este tipo de celebraciones porque permiten integrar distintas dimensiones de la vida provincial. “En un mismo espacio confluyen cultura, turismo, producción, identidad y el protagonismo que tiene Santa Fe en el desarrollo del país”, indicó.
Una fiesta popular para Rosario
El sábado, las actividades del Día de la Bandera comenzarán a las 10 con el acto oficial encabezado por el gobernador Pullaro y el presidente Javier Milei. Luego, el Parque Nacional a la Bandera se convertirá en un gran espacio de encuentro ciudadano con propuestas para toda la familia.
La programación incluirá espectáculos musicales, ferias de emprendedores, espacios recreativos, propuestas gastronómicas y una nueva edición del tradicional concurso de asadores a la estaca. El cierre estará a cargo de Abel Pintos, uno de los artistas más convocantes de la escena musical argentina.
Por su parte, Valentini definió la jornada como “una gran fiesta popular” y valoró el proceso de recuperación que atraviesa Rosario a partir de la realización de grandes eventos públicos.
“Hace un tiempo era difícil imaginar una ciudad viviendo acontecimientos de esta magnitud. Hoy Rosario vuelve a ser escenario de encuentros masivos, con artistas de relevancia nacional y miles de personas disfrutando del espacio público”, afirmó.
El funcionario recordó los recientes recitales de Fito Páez y Nicki Nicole como ejemplos de ese proceso y destacó que la celebración del Día de la Bandera tendrá un impacto positivo tanto en el plano cultural como económico.
“Cada persona que llega a Rosario consume, recorre la ciudad y genera movimiento económico. Esa es la ciudad que queremos: una Rosario activa, abierta, con oportunidades y con espacios públicos llenos de vida”, concluyó.