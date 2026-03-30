Pullaro firmó el acta para terminar obras del Monumento a la Bandera
La Provincia se hará cargo de la deuda con la empresa, y de financiar los trabajos restante, para terminar antes del 20 de junio “y mostrarlo a todo el país”. El gobernador destacó el esfuerzo propio, para compensar que “desde Buenos Aires nunca miren al interior”.
Monumento a la Bandera, Rosario. Foto: Fernando Nicola
Tras más de una década de interrupciones, anuncios inconclusos y paralizaciones de la obra por parte del Gobierno de la Nación, el Gobierno Provincial firmó este lunes el acta de reinicio de los trabajos para terminar la puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera en Rosario.
El gobernador Maximiliano Pullaro suscribió el documento con el titular de la empresa contratista Dyscon, Mariano Schor, junto al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, el secretario Marcelo Pascualón y el intendente Pablo Javkin, y acompañado por la diputada nacional y ex vicegobernador Gisela Scaglia y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.
Se trata de la instancia final tras el convenio que formalizó el traspaso de las tareas desde Nación a la órbita del Gobierno santafesino, que asumirá ahora tanto la ejecución como la deuda pendiente con la empresa contratista.
Pullaro destacó obras cumplidas y la recuperación de Rosario, con críticas al centralismo nacional
La idea del gobierno es garantizar la continuidad de los trabajos y acelerar los plazos para llegar al Día de la Bandera con el emblemático sitio completamente restaurado. La intervención contempla la recuperación integral de estructuras, esculturas y espacios interiores, en una obra que tenía un 60 % de avance antes de su última paralización.
Inversión y significado
En el marco del breve y significativo acto, Enrico precisó los montos de la inversión, que estará íntegramente a cargo de la Provincia: 1456 millones de pesos para solventar la deuda con la empresa y unos 2600 para terminar los trabajos.
Javkin destacó que la demora en la ejecución de la obra atravesó cuatro gestiones nacionales, porque “lo que no está en Buenos Aires vale menos. Si fuera el Obelisco, ya sería de acero inoxidable”, ironizó.
“En diez años no se pudo terminar y finalmente lo vamos a hacer desde la provincia. La Nación no fue capaz de reconstruir el Monumento Nacional a la Bandera, aunque sea único en el país. Lo vamos a hacer nosotros para toda la República Argentina”, remató el intendente.
Por su parte, Pullaro enmarcó la realización en la premisa de una gestión que “a las obras que promete las hace, y a las que empieza, las termina”. Y también en el marco de una ciudad “que la pasó muy mal en los últimos años”, que “volvió a ser lo que fue siempre”. Y en homenaje a “la gente buena de Rosario”.
“Nos duele mucho que desde Buenos Aires nunca miren al interior, en las obras, en los recursos, en lo que hay que hacer. Pero también a este pueblo que trabaja y aporta al país. Después de la Capital Federal, que es adónde van los recursos, los conglomerados de Rosario y Santa Fe fue donde menos impactó la desocupación”, contrastó.
Por otra parte, aclaró que el volumen de la inversión no implica “que nos sobra la plata, como dicen algunos en redes sociales, y se quejan de que la destinamos a obras. Esto es importante y nos duele que esto quede inconcluso, con todo lo que invertimos en estos años. Y lo vamos a tener para el 20 de junio, cuando vengan niños, niñas y adolescentes de todo el país a jurar la Bandera”.
Los trabajos
La decisión implica que la provincia asumirá la culminación de la obra con recursos propios, en un intento por cerrar un proceso que se inició en 2016 y que nunca logró completarse pese a múltiples anuncios y reactivaciones parciales.
Entre los trabajos pendientes figuran la puesta en funcionamiento del ascensor, intervenciones en la Sala de las Banderas, la restauración de la llama votiva, tareas de impermeabilización y revisiones eléctricas, además de otros detalles en distintos sectores del complejo monumental.
La puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, etapa II, y de acuerdo al primer cronograma, tendría que haber estado finalizada en enero pasado.
La secuencia
El 20 de Junio de 2015, antes de finalizar su segundo mandato como presidenta, Cristina Fernández de Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que no sucedió.
En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino.
Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se interrumpió por falta de fondos con un 30% hecho de lo proyectado.
Monumento a la Bandera, Rosario. Foto: Fernando Nicola
En marzo de 2018, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas, que nunca se finalizaron. En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiaría la obra de restauración, pero ni siquiera se llamó a licitación.
A mediados de 2024, el gobernador Pullaro y el ex jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, habían acordado que se retomaban las obras y que se iban a financiar desde el gobierno nacional.
Luego de nuevos retrasos, y el interín de una pocas remesas en 2025, a comienzos de 2026 comenzaron las gestiones de traspaso jurisdiccional y finalmente la semana pasada quedó firmado el trámite donde el Monumento a la Bandera quedará en manos de Santa Fe.