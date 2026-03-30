Luego del traspaso de la Nación

Pullaro firmó el acta para terminar obras del Monumento a la Bandera

La Provincia se hará cargo de la deuda con la empresa, y de financiar los trabajos restante, para terminar antes del 20 de junio “y mostrarlo a todo el país”. El gobernador destacó el esfuerzo propio, para compensar que “desde Buenos Aires nunca miren al interior”.