20 de Junio

Milei llega a Rosario en medio de la polémica con Adorni y la distancia con Villarruel

En la Cuna de la Bandera, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente local, Pablo Javkin, serán anfitriones de un acto cargado de tensiones políticas en el plano nacional.