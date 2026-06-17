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20 de Junio

Milei llega a Rosario en medio de la polémica con Adorni y la distancia con Villarruel

En la Cuna de la Bandera, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente local, Pablo Javkin, serán anfitriones de un acto cargado de tensiones políticas en el plano nacional.

El presidente vuelve a la provincia de Santa Fe.El presidente vuelve a la provincia de Santa Fe.
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Javier Milei encabezará los actos por el Día Nacional de la Bandera el próximo sábado en la ciudad de Rosario, y su desembarco ha generado - incluso en la previa- un significativo nivel de tensión por partida doble. Por un lado, porque se ha confirmado que su arribo será junto al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; por el otro, porque quedó fuera de la comitiva oficial, la vice presidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Subir a Adorni al escenario es lógico y razonable a partir del rol institucional que ejerce. Sin embargo, hacerlo en el marco de la fuerte polémica suscitada de manera pública tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito es, para muchos, una provocación. La situación genera esquirlas y fricciones en el seno mismo del equipo de gobierno del presidente.

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El funcionario deberá surfear esta semana un pedido de interpelación que promueven legisladores de la oposición en el Congreso. El tema divide aguas en el propio gabinete, entre quienes pugnan por sostenerlo – la nómina la encabeza el mismísimo presidente- y quienes consideran que debe dar un paso costado.

Javier Milei, presidente de la Nación, junto a Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, en Rosario. Crédito: Mauricio Garín¿Se repetirá la foto del 2024. Archivo El Litoral / Mauricio Garín

La vice

En cuanto al segundo foco de tensión – Villarruel-, la conmemoración patria volverá a poner en escena la fractura expuesta que existe entre el Jefe de Estado y la titular del Senado. La vice presidenta sostiene un vínculo de cercanía con Rosario, donde residen algunos de sus familiares directos. La visita con frecuencia y la ha definido como su "segundo hogar". A partir de esa relación de afecto es que Villarruel, durante la presente semana, contactó a funcionarios de la Municipalidad para comunicar su intención de participar del acto formal del sábado. Así lo había hecho, también, el año pasado mientras el primer mandatario elegía encabezar una actividad en el Campo Argentino de Polo. Sin embargo, en aquella ocasión, pese a la ausencia del Milei, Villarruel no pudo hacer uso de la palabra ni emitir discursos durante la ceremonia por indicación presidencial. La situación es similar este año.

Según pudo saber El Litoral, la Casa Rosada volvió a excluir a la vice presidenta de la nómina formal que constituirá el sábado la comitiva oficial. La historia se repite; la variante, esta vez, será que el acto sí contará con la presencia de Milei. La incógnita: si al igual que en 2025, la vice presidenta concurrirá al acto pese al desaire.

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Discursos

A diferencia de otros actos a los que asiste el presidente y sólo él hace uso de la palabra, en el acto del sábado se prevé que también emitan sus respectivos discursos el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y el gobernador, Maximiliano Pullaro. El jefe de Estado cerrará las alocuciones.

acto bandera milei pullaro rosario foto: mauricio garínEl acto del 2024 con el Monumento como escenario, ahora lucirá renovado.

Javkin y Pullaro procedieron este miércoles a inaugurar las obras del Monumento a la Bandera después de que la provincia se hiciese cargo de los trabajos, tras una década de abandono y dilaciones de la Nación. Por ello, se planificó un acto que pudieran capitalizar las autoridades locales.

En paralelo, el gobernador viene de reclamar más federalismo en un país que "dice serlo", pero en la práctica, retacea "los fondos que deben llegar a las provincias". Así lo expresó este lunes, en el marco de los actos oficiales por la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del Brigadier López.

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