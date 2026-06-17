Aunque no se sabe si la oposición contará con el aval suficiente en el Congreso para promover una moción de censura contra Manuel Adorni, en Balcarce 50 no dejan de poner el ojo en la sesión especial que pretende convocar la oposición el próximo 23 de junio en la Cámara baja, y tampoco la que buscan los senadores en el mismo sentido esta semana, donde además están pendientes proyectos oficiales como el de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y otra tanda de pliegos para el Poder Judicial.
Pese a la avanzada judicial contra Adorni, la Casa Rosada intenta volver a la normalidad
En la sede del Ejecutivo nacional se intenta avanzar con la agenda legislativa sin que el caso del jefe de Gabinete de la Nación complique la relación con los gobernadores. Entretanto, Javier Milei prepara una serie de actividades en el país, en la región, en EEUU y en Europa
Desde el PRO, la voz del legislador Álvaro González se mostró a favor de que el jefe de Gabinete dé testimonio en el Congreso, pero sobre la remoción consideró que es un problema del Ejecutivo, que inclusive -de aprobarse- podría no ser cumplida por la Casa Rosada, algo que -más allá de su opinión- infringiría la Constitución Nacional.
Su fuerza, es la aliada gubernamental más crítica a la continuidad del alto funcionario en su cargo. Son varios los amarillos que no se cansan de decir que Mauricio Macri se lo había advertido a Javier Milei en el momento en que fue eyectado de la Jefatura, Guillermo Francos. La propuesta que el expresidente le hizo en Olivos a su antecesor -en noviembre del año pasado- fue que quien estaba capacitado para ocupar el principal puesto en ese lugar era el actual titular de YPF, Horacio Marín. Obviamente el pedido no prosperó y la relación entre ambos líderes continuó su camino de respaldos políticos, pero con profundos desencuentros personales y de gestión.
Santilli negocia con los gobernadores
Con el fin de evitar retrasos en la agenda parlamentaria y sorpresas en el plano político en torno al caso Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, está emprendiendo otra ronda con los gobernadores acuerdistas. En lo que va de este mes de junio se reunió con dos del PJ: Osvaldo Jaldo de Tucumán y el catamarqueño Raúl Jalil. Antes estuvo con Alberto Weretilneck (Río Negro) y luego con Rogelio Frigerio de Entre Ríos; Leandro Zdero (Chaco) y el sanjuanino Marcelo Orrego. El martes por la tarde se entrevistó con uno de los que es considerado un no dialoguista. Nos referimos a Gustavo Melella de Tierra del Fuego, quien mantuvo un fuerte vínculo con el kirchnerismo pero que más tarde se rompió cuando el dirigente de origen radical responsabilizó a La Cámpora por no haberlo dejado avanzar con una reforma constitucional.
El fueguino, al igual que el pampeano justicialista, Sergio Ziliotto, son críticos a la gestión de La Libertad Avanza, pero han asistido siempre a los principales despachos del poder mileísta a la hora de tener que negociar cuestiones vinculadas a sus distritos. Pese a que muchos libertarios lo consideran cercano a la línea dura que muestran Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) y el riojano Ricardo Quintela, el mandatario oriundo de la ciudad cabecera del partido de La Matanza (San Justo) que se radicó hace décadas en el sur, mantiene contactos permanentes con los funcionarios de Casa de Gobierno. Cabe añadir que, con todos los caudillos provinciales, Santilli mantiene conversaciones en referencia a la Reforma Electoral, que tiene como prioridad eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
Estrategia del Gobierno para eliminar las PASO
“El Colo”, como lo llaman sus allegados, reiteró a los acreditados en el palacio ejecutivo que, “hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener que votar tantas veces”, y añadió que, “si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten; PASO para las presidenciales, y después las presidenciales… ¡una locura!”, se quejó, no obstante, esté al tanto, como ya comunicó la jefa del bloque de LLA en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que los números para ese cometido, hoy por hoy, no están.
Eso también lo sabe la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que, como opción a ese cálculo negativo al oficialismo, les ordenó a sus alfiles proponer a los caciques territoriales volver a suspender las primarias como se hizo en las legislativas de 2025, o en todo caso, como sugieren otras figuras que participan de la Mesa Política violeta, convertirlas en Primarias Abiertas, Simultáneas, pero ‘Optativas’. Es decir, que cada provincia resuelva a conveniencia.
El justificativo esencial que predican los capitostes del mileísmo para eliminar el mecanismo de sufragio que impulsó Cristina Kirchner en 2009, es que, si las PASO no se realizan, los argentinos se ahorrarían unos 250 millones de dólares. Vale agregar que en esa reformulación política ingresaría un nuevo paquete de requisitos para otorgar financiación a los partidos políticos y variantes en la Boleta Única de Papel (BUT), en la cual se podría incorporar la lista completa.
Agenda de Milei y Adorni
Mientras todo esto se analiza en el edificio del Poder Ejecutivo Nacional, el vocero y mandamás de los ministros, Manuel Adorni, trabaja con su equipo en el informe de gestión que tiene pensado presentar en el Honorable Senado de la Nación Argentina el 2 de julio. Colaboradores suyos adelantaron a El Litoral que el JGM acompañará al Presidente al acto del Día de la Bandera el próximo sábado 20 de junio en la ciudad de Rosario.
De concretarse esta novedad, Adorni se mostrará también junto al gobernador santafecino, Maximiliano Pullaro y el intendente local, Pablo Javkin. Fuentes que rodean al mandatario también confirmaron que Javier Milei asistirá a un evento de la Fundación Faro el 23 del corriente donde cerrará la actividad luego de que expongan el hijo del fallecido economista Milton Friedman -hablamos de David Friedman- y Alberto Benegas Lynch (padre). Al día siguiente estará en Madrid para participar de una conferencia en la Universidad de San Pablo, donde le entregarán un reconocimiento y tendrá un cónclave con empresarios, a los que en Rosada calificaron de “posibles inversores”.
Tras ese sexto viaje a España -que durará hasta el 27/06- el jefe de Estado viajará el 30 de este mes a la reunión de mandatarios del Mercosur en Asunción del Paraguay donde Santiago Peña le pasará la presidencia pro tempore del bloque comercial -luego del acuerdo con la Unión Europea- a su par uruguayo, Yamandú Orsi. El 4 de julio, estará en Washington celebrando la independencia de los Estados Unidos, y el 9 de julio encabezará las actividades por el día patrio en la Casa Histórica de Tucumán acompañado, entre otros, del gobernador Osvaldo Jaldo. Sin fecha definida, Milei llegará -tal vez en septiembre- a París, donde se realizará la próxima edición del Argentina Week. El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, informó que en ese país el presidente argentino recibirá un reconocimiento junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.