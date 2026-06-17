Estrategias y agenda de Milei

Pese a la avanzada judicial contra Adorni, la Casa Rosada intenta volver a la normalidad

En la sede del Ejecutivo nacional se intenta avanzar con la agenda legislativa sin que el caso del jefe de Gabinete de la Nación complique la relación con los gobernadores. Entretanto, Javier Milei prepara una serie de actividades en el país, en la región, en EEUU y en Europa