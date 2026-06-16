El presidente de la Nación, Javier Milei, será el principal orador del próximo evento de la Fundación Faro el próximo martes 23 de junio. Ese día compartirá escenario con David Friedman, el hijo de Milton, el economista estadounidense que el mandatario tanto admira.
Javier Milei expondrá durante el evento de una de las fundaciones del entorno oficialista
El presidente estará en la Fundación Faro de Agustín Laje junto a David Friedman, el hijo de Milton, el economista estadounidense. Los pedidos de la Inspección General de Justicia a este think thank.
La información fue confirmada por la fundación que preside Agustín Laje y tendrá difusión: las exposiciones serán transmitidas por el canal de Youtube de la organización.
“Presentado por Agustín Laje, viviremos un diálogo histórico sobre el futuro de la libertad entre Friedman y Alberto Benegas Lynch (h), moderado por Martín Krause. La Batalla por la Macroeconomía de Adrián Ravier y el gran discurso de cierre del Presidente”, precisó la Fundación Faro en su cuenta de X para presentar el evento.
El objetivo de esta clase de actividades es, según la ONG afín a Milei, es promover “las ideas del liberalismo económico y los valores históricos de la cultura argentina”.
¿Quién es David Friedman?
Es un profesor universitario, escritor y economista anarcocapitalista nacido en Estados Unidos e hijo del conocido economista y Premio Nobel de Economía, Milton Friedman. El galardonado profesional es admirado por el jefe del Poder Ejecutivo, a tal punto que suele ser citado en sus discursos
En cuanto a David, es considerado uno de los principales teóricos del anarcocapitalismo. Defiende una sociedad libre sin poder público desde un punto de vista fundamentalmente “consecuencialista”.
La investigación sobre la Fundación Faro
La Fundación Faro, el think tank que dirige Agustín Laje, deberá informar a la Inspección General de Justicia (IGJ) quiénes realizaron las principales donaciones que declaró haber recibido durante 2024.
La organización presentó el balance contable de 2024 ante la IGJ, y reportó haber recibido más de $ 5 mil millones (unos US$ 4,8 millones) en concepto de “donaciones” en el primer año de gobierno de Javier Milei.
Tras la presentación, la IGJ -organismo que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- le solicitó el lunes 1 de junio a la Fundación que presente un listado de quiénes hicieron esas donaciones, con la fecha y el monto de las mismas. La IGJ le otorgó un plazo de 10 días hábiles para responder.