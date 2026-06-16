En diarios de las provincias patagónicas se toma nota de un artículo en el proyecto de ley que promueve fuertes cambios en los subsidios nacionales otorgados por Zona Fría.
La Zona Fría que quiere Milei crea dudas hasta entre los beneficiarios
El proyecto de ley en debate deja afuera al sur de Santa Fe, de Córdoba y a buena parte de Buenos Aires, además de otras regiones. Pero ahora también hay preocupación patagónica.
En esa región del sur del país nunca estuvo en duda que los beneficios continuarían, sin embargo ahora han comenzado las preocupaciones porque uno de los puntos de la norma con media sanción deja en manos del presidente definir cuál será el total de la ayuda.
La norma aún vigente fija en un 50% del costo del combustible la rebaja para los hogares de las provincias patagónicas, lo que alivia sensiblemente las facturas de viviendas que requieren colección permanente en más de la mitad del año.
Sin embargo, esa certeza podría perderse en el futuro si la Cámara de Senadores aprueba tal como la de Diputados aprobó con media sanción el texto del proyecto de ley pedido por la Casa Rosada.
Hasta aquí, no había preocupaciones para los usuarios residenciales de provincias donde se repiten las temperaturas mínimas por debajo de cero grados y tampoco reproches a los legisladores nacionales que los representan y votaron favorablemente en la Cámara baja del Congreso.
Es la reforma al artículo tercero lo que ha encendido las alarmas en la opinión pública sureña, pero también en el oficialismo del Senado de la Nación, y aún con las provincias que se siempre se contaron como aliadas, que supuestamente no iban a sufrir recorte.
Un mes fuera de comisiones
Los beneficios para las regiones y departamentos alcanzados por el régimen de Zona Fría “serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinente”.
Un mes atrás, los diputados nacionales aprobaron la reforma a la Ley de Zona Fría para el gas natural, que deja afuera al sur santafesino, el de Córdoba y buena parte del interior de la Provincia de Buenos Aires, entre otras regiones afectadas por la medida.
Desde entonces, el texto aún no ingresó en la comisión de Energía y ahora hay presión desde la Patagonia para que se reforme ese artículo que deja librada a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo determina el porcentaje de descuento.
Incluso, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa confirmó a la prensa que se comunicó esta semana con el ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que habrá de la Nación una promesa pública de no afectar el 50% de descuento. Pero eso no da garantías en el futuro respecto de otros presidentes…
El problema es que tocar en el Senado la ley en discusión significaría devolverla a Diputados así obligar a los legisladores nacionales oficialistas a pagar, otra vez, un fuerte costo político por encarecer el gas a sus comprovincianos.
En Rosario, por ejemplo, desde otros sectores políticos se hicieron circular los nombres de los legisladores nacionales por Santa Fe que votaron a favor de la suba del gas para los hogares. Y una revisión legislativa implicaría volver a esa dura exposición.
La redacción original del proyecto de ley que se ha aprobado con media sanción establecía que tales beneficios “serán equivalentes al 50% de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas” pero en Diputados se dieron más facultades al Ejecutivo.
Dos oportunidades
El gobierno de Milei ya había intentado modificar el régimen de Zona Fría en dos ocasiones, sin éxito, primero con la sanción de la Ley de Bases y luego con el proyecto de Presupuesto 2026, por lo que no dejará pasar esta oportunidad.