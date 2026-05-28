Boletín oficial

El Gobierno dispuso cambios al gas y la luz durante junio para quienes reciben subsidios

La Secretaría de Energía prorrogó la bonificación extraordinaria del 25% sobre el gas para hogares vulnerables inscriptos en el SEF y la elevó al 11,97% en electricidad, buscando amortiguar el consumo en invierno, mientras el oficialismo empuja en el Congreso una poda más amplia sobre otros esquemas de subsidios, como Zona Fría.