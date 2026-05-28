El secretario de coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación, Daniel González, aseguró que incrementar el corte de biodiésel al gasoil más allá del 10% propuesto en el Gobierno nacional, incrementaría el precio en los surtidores. Dijo que el Gobierno nacional apunta a beneficiar a los consumidores.
Nación no está dispuesta a aumentar el corte con biodiésel más allá del 10% en una nueva ley
El secretario de Energía y Minería dejó librada a las provincias la posibilidad de aumentar el porcentaje de mezcla. Reconoció que liberará gradualmente los cupos del mercado, para dar 5 años de tiempo a la transición de las Pymes.
“No queremos obligar a nadie. Si la provincia ‘x’ está dispuesta a poner un corte del 18% y consigue gente dispuesta a poner bocas de expendio y consumidores dispuestos, está perfecto…”, dijo el funcionario en el congreso de Maizar 2026 que se desarrolló en Buenos Aires.
El funcionario nacional explicó que “el biodiésel es del 50% al 100% más caro que el gasoil fósil. Ahora, con el petróleo alto, la diferencia es menor. Pero nadie asume que el petróleo va a quedar en US$ 100 dólares el barril”, advirtió.
Sostuvo que “a 70 dólares el barril, el biodiésel cuesta el doble que el fósil. El aumento del corte tiene un costo para el consumidor; para nosotros (el corte al 10%) es un buen equilibrio, un aumento razonable, pero me imagino que los productores no quieren pagar 10% más en términos reales el costo del gasoil”.
Hacia una nueva ley
El funcionario fundamentó el respaldo a la nueva ley de biocombustibles presentada por Patricia Bullrich en el Senado Nacional. “Hay un consenso en que el marco regulatorio actual no da para más; presentamos un proyecto de ley que es más moderno, muy equilibrado, con un nivel de consenso alto”, afirmó.
Sostuvo que “lo más relevante es que incrementa los cortes del biodiésel del 7,5% al 10% y del etanol (en las naftas) del 12% al 15%”. En ese marco dijo que el etanol del maíz se verá favorecido porque el cupo se reparte obligatorio 6% para ese origen, otro tanto para el de caña y el 3% incremental a libre mercado. “El de maíz es más barato”, reconoció.
También apuntó que se mantiene la exención de impuestos para los biocombustibles, con estabilidad a 15 años. “Salimos de la dinámica horrible de que la secretaría de Energía tiene que poner un precio y cupos; vamos a un mercado totalmente libre”, expuso.
Cuestión de tamaños
Sobre la disputa entre las grandes aceiteras y las pymes del biodiésel -éstas últimas piden que se les reserve parte del mercado- reconoció que “en ese caso es más difícil la transición, porque hay una cantidad de empresas pequeñas a las que queremos cuidar en el proceso con una transición gradual en 5 años”.
Pero ratificó que “al final del camino terminamos en un lugar: proteger al consumidor, que es al que nadie miró en todo este tiempo”. Sostuvo que “los argentinos quieren tener un producto de calidad y al menor costo posible; a veces nos preocupa alguna gente que sigue en la política chiquita; hay que tener una visión de mayor grandeza”.
Añadió que un eventual aumento del corte más allá del 10% “beneficia al productor de biocombustible y perjudica el Estado nacional porque el aumento de corte significa menos impuestos. Este es un gobierno que vino a bajar impuestos y podemos convivir con eso”, reconoció, pero advirtió que “eso significaría aumentar del 5% al 10% en términos reales” el precio en surtidores.
Si no… no habrá ley
González aseguró que “si alguno insiste con el corte al 15% del biodiésel no va a haber ley, porque el Estado nacional no puede pagar el costo fiscal y no estamos dispuestos a que el consumidor pague un mayor costo del gasoil. No lo vamos a hacer”.
Sostuvo que el proyecto presentado en el Senado contempla “el equilibrio con provincias, petroleras, aceiteras, productores y automotrices; es el máximo nivel de consenso posible.
“El proyecto de ley tiene cosas para mejorar, manteniendo esta lógica de nivel de corte y competencia, con transparencia que hoy no existe. Incluye un mercado a término y electrónico; hoy no hay transparencia ni competencia… ¿quién obtuvo el cupo y por qué? Siempre va a haber dudas”, concluyó.