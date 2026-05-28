"Es 50% más caro que el gasoil"

Nación no está dispuesta a aumentar el corte con biodiésel más allá del 10% en una nueva ley

El secretario de Energía y Minería dejó librada a las provincias la posibilidad de aumentar el porcentaje de mezcla. Reconoció que liberará gradualmente los cupos del mercado, para dar 5 años de tiempo a la transición de las Pymes.