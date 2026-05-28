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Cuáles son las diez ciudades más frías de Argentina este jueves

La Quiaca lideró el listado con -2,5°C, seguida por Malargüe y Chapelco, mientras localidades registraron temperaturas bajo cero durante las primeras horas.

Las diez ciudades más frías de la Argentina este jueves 28 de mayo Las diez ciudades más frías de la Argentina este jueves 28 de mayo
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El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el listado de las ciudades con las temperaturas más bajas del país este jueves 28 de mayo. La Quiaca, en la provincia de Jujuy, se ubicó en el primer puesto del ranking con una temperatura de -2,5°C y una humedad del 51%.

El marcado descenso térmico volvió a sentirse en distintas regiones del país, especialmente en zonas cordilleranas y del sur argentino, donde las bajas temperaturas se hicieron sentir desde las primeras horas del día.

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Las localidades más frías

El segundo lugar del ranking fue para Malargüe, en Mendoza, donde el termómetro marcó -0,5°C, con una sensación térmica de -2,4°C y humedad del 89%.

En tanto, Chapelco, en Neuquén, ocupó el tercer puesto con una temperatura de 2°C y una humedad del 97%, consolidándose entre los puntos más fríos del territorio nacional durante la jornada.

Un invierno que promete ser más frío de lo habitual. Créditos: Guillermo Di Salvatore El primer lugar es para La Quiaca.

El ranking completo

El resto del listado difundido incluyó ciudades de distintas provincias, varias de ellas con registros térmicos muy bajos y altos niveles de humedad:

San Juan (capital): 2,8°C, sensación térmica de 0,7°C y humedad del 87%.

Esquel (Chubut): 3°C, sensación térmica de 0°C y humedad del 92%.

Bahía Blanca (Buenos Aires): 4,4°C, sensación térmica de 1,7°C y humedad del 100%.

Ushuaia (Tierra del Fuego): 4,4°C, sensación térmica de 3,2°C y humedad del 71%.

Río Grande (Tierra del Fuego): 4,8°C, sensación térmica de 1,3°C y humedad del 91%.

Mar del Plata (Buenos Aires): 5,4°C y humedad del 100%.

El Calafate (Santa Cruz): 5,4°C, sensación térmica de 3,8°C y humedad del 97%.

El frío se hace sentir en varias regiones

Las temperaturas más bajas del día se concentraron en localidades del norte, la Patagonia y sectores del centro del país. En algunos casos, la sensación térmica descendió aún más debido a la humedad y al viento, intensificando la percepción del frío durante las primeras horas de la mañana.

El escenario se da en medio de jornadas marcadas por mañanas muy frescas y un progresivo descenso térmico en distintas provincias.

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