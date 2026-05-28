El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por niebla para este jueves 28 de mayo, un fenómeno que afectará principalmente las primeras horas de la mañana y podría complicar la circulación en distintas zonas del país.
Alerta por niebla en tres provincias: recomendaciones para circular este jueves
El fenómeno reducirá significativamente la visibilidad durante la mañana en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, especialmente en rutas y accesos.
La advertencia alcanza a gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además del sur de Santa Fe y de Entre Ríos.
Qué informó el SMN
Según detalló el organismo, las áreas alcanzadas por la advertencia registrarán neblinas y bancos de niebla persistentes, lo que provocará una reducción considerable de la visibilidad.
El SMN explicó que este escenario suele darse por una combinación de alta humedad, escaso viento y estabilidad atmosférica, condiciones frecuentes durante esta época del año.
Las zonas más afectadas
La advertencia meteorológica incluye sectores de Buenos Aires, tanto el área metropolitana como otras regiones de la provincia, además del sur entrerriano y santafesino.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la visibilidad suele verse más reducida.
Recomendaciones
Ante este tipo de fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional aconsejó evitar desplazamientos innecesarios. En caso de conducir y encontrarse con bancos de niebla, se recomienda mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso.
También se aconseja circular a menor velocidad, utilizar luces bajas y antiniebla y, si las condiciones lo permiten, detenerse únicamente en lugares seguros, evitando banquinas o calzadas.