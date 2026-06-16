Inversiones: entre el futuro y los problemas

Análisis crítico sobre las potencialidades y los riesgos que puede generar el “Súper Rigi”

El Ieral advierte eventuales distorsiones macroeconómicas, en particular un tipo de cambio apreciado por ingreso masivo de divisas gracias a beneficios diferenciales que impactan negativamente en sectores que ya operan en el país y generan mano de obra.