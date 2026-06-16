En el primer trimestre de 2026 la producción industrial PyME se contrajo un 9,2% en términos interanuales y 1,7% comparado con el último trimestre de 2025, lo que impactó de manera directa en los niveles de empleo ya que la cantidad de ocupados en las empresas del sector se redujo 5% respecto del mismo período del año anterior y 1,4% con el trimestre anterior, siendo el doceavo trimestre consecutivo de caída de ambas variables en un contexto de “baja demanda y elevada presión importadora”.
La producción industrial PyME se contrajo 9,2% en el primer trimestre
De acuerdo con el informe de la Fundación Observatorio PyME, la ocupación del sector cayó 5%; la facturación 57%, fundamentalmente por la caída de las ventas internas y la rentabilidad empeoró para el 71% de las PyME, en un contexto de aumento de costos, especialmente el energético.
Esta caída de la actividad y ventas de las pymes industriales tuvo una repercusión directa en la facturación de las empresas que disminuyeron para el 57%, principalmente por la reducción de las ventas al mercado interno que alcanzó al 61% de las empresas, mientras que aumentó sólo para el 25% de las firmas como consecuencia de un mejor desempeño de las ventas de productos importados, situación que podría reflejar una reorganización comercial de las PyME frente al contexto, convirtiéndose de productores a importadores.
Los datos están contenidos en el relevamiento que publica trimestralmente la Fundación Observatorio PyME que indica que la caída de las ventas es la principal preocupación de las PyME industriales para el 83% de los consultados, seguido de el aumento de los costos de las materias primas (67%, el valor más alto desde el primer trimestre de 2024), las dificultades en la cadena de pagos que pasó de representar del 35% al 60% de las empresas y una creciente competencia de las importaciones que alcanza al 46% de las empresas (antes 25%) y se origina principalmente en China.
También cayeron fuerte los indicadores que predictivos de actividad que reflejan las expectativas de los empresarios industriales pymes sobre los meses por venir: el Indice Anticipatorio del Ciclo de Actividad PyME se ubicó en 34 ptos. (13 menos que el trimestre anterior), en tanto el Índice de Confianza Empresarial descendió a los 40 ptos. (4 menos que el trimestre anterior) y tocó su valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023.
¿Cual es el camino para revertir la caída de la producción y el empleo para las pymes industriales? Para un 63% pasa por la recuperación y crecimiento del mercado interno y un aumento de la capacidad productiva como principales vectores, mientras que el aumento de exportaciones es considerado solo por el 20% de los consultados.
Para enfrentar esta situación de caída de la producción, las ventas y la rentabilidad las empresas priorizan la reducción de costos operativos para sostener su competitividad, al tiempo que cada vez con más énfasis demandan políticas de compensación como medidas de alivio fiscal, estabilidad macroeconómica y protección frente a competencia desleal, que escaló respecto del último relevamiento al 59% de los consultados.
Finalmente, el 26% de las empresas PyME industriales manifestaron tener algún tipo de vinculació con los sectores de Oil&Gas y Minería, mientras que un 12% expresó interés en vincularse; mientras que la mayoría de los consultados (60%) manifestaron tener una mirada neutral sobre los acuerdos comerciales entre Unión Europea y Mercosur, y entre Argentina y EE.UU., un 20% lo estimaron de manera positiva y 20% de manera negativa.