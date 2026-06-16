Se duplicó la morosidad

La producción industrial PyME se contrajo 9,2% en el primer trimestre

De acuerdo con el informe de la Fundación Observatorio PyME, la ocupación del sector cayó 5%; la facturación 57%, fundamentalmente por la caída de las ventas internas y la rentabilidad empeoró para el 71% de las PyME, en un contexto de aumento de costos, especialmente el energético.