Reunión informativa

“La cancha está inclinada”: la industria puso números en el Congreso al costo de la apertura

Referentes de la UIA y CAME expusieron en la Cámara baja un diagnóstico crítico del sector: ya se perdieron 75 mil empleos y bajó un 10% la producción. Advirtieron sobre por las importaciones, la falta de crédito, la presión tributaria y cierres de empresas.