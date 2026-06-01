Según datos públicos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), casi el 60% de las ramas productivas privadas destruyó empleo registrado entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Esto es, 554 actividades de las 948 relevadas por la SRT han disminuido su cantidad de empleo durante el período de gestión actual, dice un informe publicado el fin de semana por Misión Productiva.
El 60% de las actividades productivas tienen menos empleos que en noviembre de 2023
Construcción, industria, comercio, servicios y actividades del sector agropecuario son las más afectadas.
La caída del empleo aparece de manera extendida en construcción, industria, comercio, y también en numerosos servicios e incluso ramas del sector agropecuario, lo que refleja una crisis de carácter generalizado sobre buena parte del entramado productivo argentino. Si bien algunos sectores crecieron, principalmente vinculados a la salud, el software y el agro, la dinámica muestra por el momento un impacto negativo del rumbo económico sobre el empleo de la mayoría de las ramas.
Destrucción de empleo
Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el 59% de las ramas productivas privadas redujo su cantidad de trabajadores registrados.
Excluyendo Administración Pública, 554 de los 948 subsectores económicos destruyeron empleo formal en el período analizado. La destrucción de empleo no se limitó a sectores industriales o ligados a la obra pública. También aparecen caídas relevantes en distintos servicios privados y profesionales.
Al analizar por grandes sectores de actividad, se destacan las siguientes caídas:
● Construcción: -81.295 puestos de trabajo registrados.
● Industria Manufacturera: -76. 556 puestos de trabajo registrados.
● Servicio de transporte y almacenamiento: -61.107 puestos de trabajo registrados.
● Servicios profesionales, científicos y técnicos: -25449 puestos de trabajo registrados.
● Intermediación financiera y servicios de seguros: -12.089 puestos de trabajo registrados.
Entre los sectores que crean empleo, de manera agrupada, se encuentran los siguientes:
● Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca +17.351 puestos de trabajo
● Salud humana y servicios sociales +17.259 puestos de trabajo.
● Servicios de alojamiento y servicios de comida: +8.959 puestos de trabajo.
● Enseñanza: +7.858 puestos de trabajo
La dinámica predominante sigue siendo de destrucción de puestos de trabajo registrados en sectores con fuerte capacidad de absorción laboral, como construcción, comercio, industria manufacturera y diversos servicios privados. Esto configura una tendencia ampliamente negativa para el empleo formal y refleja una crisis extendida sobre buena parte del entramado productivo argentino.
Consideraciones conceptuales
Los resultados obtenidos a partir de las fuentes administrativas oficiales permiten formular tres conclusiones técnicas:
● Inexistencia de "destrucción creativa": La creación de empleo de los sectores que crecen está lejos de compensar a los sectores que destruyen. Por lo tanto, el proceso no se asemeja a una “destrucción creativa” sino a la caída mayoritaria de la economía.
● Pérdida de capacidades: La destrucción de empleo de manera transversal a la mayoría de los sectores económicos da cuenta de un proceso de destrucción de capacidades productivas que, probablemente, tarden varios años en ser recompuestas.
● Dinámica de la estabilización con fuertes costos: Los datos describen un intento de estabilización macroeconómica ejecutado con un elevado nivel de daño colateral en la microeconomía urbana. Al no ser absorbidos por las actividades transables primarias, los recursos expulsados del sistema formal derivan hacia el cuentapropismo informal, reduciendo la productividad media del conjunto de la economía.