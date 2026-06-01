Boletín Oficial

Reforma laboral: cuáles son los cambios que reglamentó el Gobierno y cómo impactan en los trabajadores

El Ejecutivo nacional oficializó nuevas disposiciones vinculadas a la Ley de Modernización Laboral. La reglamentación introduce modificaciones en la registración del empleo, los controles médicos, la negociación colectiva, los trámites jubilatorios y el funcionamiento de empresas de servicios eventuales.