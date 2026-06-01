Nueva reglamentación

Impuesto a las Ganancias: los propietarios de viviendas en alquiler dejarán de pagar este impuesto

La medida reglamenta los cambios incorporados por la Ley de Modernización Laboral y establece que los ingresos provenientes del alquiler de viviendas destinadas a casa-habitación quedarán exentos del Impuesto a las Ganancias. También alcanza a determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles.