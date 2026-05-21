Modernización

ARCA implementó el recibo de sueldo 100% digital para trabajadoras de casas particulares

La nueva medida alcanzará a más de 600 mil relaciones laborales en todo el país. El sistema permitirá emitir, consultar y descargar recibos de sueldo de manera completamente digital, eliminando el uso del papel y simplificando los trámites para empleadores y trabajadoras.