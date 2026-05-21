La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la implementación del recibo de sueldo electrónico para el régimen de casas particulares. La medida fue instrumentada mediante la Resolución General 5850/2026 y apunta a modernizar y digitalizar el sistema de registración laboral de uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores registrados en Argentina.
ARCA implementó el recibo de sueldo 100% digital para trabajadoras de casas particulares
La nueva medida alcanzará a más de 600 mil relaciones laborales en todo el país. El sistema permitirá emitir, consultar y descargar recibos de sueldo de manera completamente digital, eliminando el uso del papel y simplificando los trámites para empleadores y trabajadoras.
Cómo funcionará el nuevo recibo digital
Con esta nueva disposición, los empleadores deberán emitir el recibo salarial a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares, pero ya no será necesario imprimirlo ni entregarlo en formato papel. El documento estará disponible de manera totalmente digital para las trabajadoras y trabajadores del sector.
Según informó ARCA, el nuevo sistema beneficiará a más de 600 mil relaciones laborales registradas en el país y permitirá simplificar trámites administrativos tanto para empleadores como para empleados.
El organismo explicó que el recibo electrónico incorpora mecanismos de autenticidad, integridad, disponibilidad e inmutabilidad documental, lo que busca otorgar mayor seguridad jurídica a los comprobantes salariales. Además, se apunta a reducir errores formales en la emisión de recibos y facilitar la acreditación de pagos ante eventuales conflictos laborales.
De acuerdo con la normativa, la digitalización del recibo se enmarca dentro de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y forma parte del proceso de despapelización impulsado por el Estado nacional en distintos organismos públicos.
El sistema permitirá también una trazabilidad completa de la documentación emitida, es decir, quedará registrado cuándo fue generado el recibo y cuándo fue visualizado por la trabajadora o trabajador.
Qué podrán hacer empleadores y trabajadoras
A partir de la implementación de la nueva modalidad, los empleadores podrán consultar dentro del sistema una nueva columna identificada como “Fecha de lectura”. Allí se indicará el momento exacto en que la persona trabajadora accedió al recibo digital mediante su Clave Fiscal.
Por su parte, las empleadas de casas particulares podrán ingresar al apartado “Mis trabajos” y luego acceder a la opción “Recibos de sueldo”, donde tendrán disponible el documento para visualizarlo, descargarlo o compartirlo electrónicamente.
Desde ARCA remarcaron que esta actualización busca facilitar el acceso a la documentación laboral y agilizar la relación entre empleadores y trabajadoras, evitando pérdidas de documentación física o problemas vinculados a la entrega manual de comprobantes.
Además, señalaron que el nuevo sistema podría convertirse en una herramienta importante ante eventuales reclamos laborales, ya que toda la información quedará respaldada electrónicamente y registrada dentro de la plataforma oficial.
El organismo también recordó que el régimen de casas particulares incluye tareas de limpieza, mantenimiento, asistencia y cuidado de personas, entre otras actividades domésticas, y representa uno de los sectores laborales más amplios del país.
En los últimos años, distintos organismos nacionales impulsaron medidas orientadas a mejorar la formalización del trabajo doméstico registrado y facilitar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.
La implementación del recibo digital se suma ahora a ese proceso de modernización administrativa, con el objetivo de reducir trámites presenciales y avanzar hacia sistemas electrónicos más ágiles y seguros.
Para acceder al nuevo recibo electrónico, tanto empleadores como trabajadoras deberán ingresar al Registro Especial de Casas Particulares utilizando Clave Fiscal. Además, ARCA informó que en el micrositio oficial del régimen estarán disponibles instructivos y requisitos para operar con la nueva modalidad.
La resolución ya se encuentra vigente y comenzará a aplicarse progresivamente dentro del sistema oficial de registración laboral.