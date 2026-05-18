ARCA reglamentó la entrega digital de documentos laborales mediante la resolución general 5848/2026 la emisión digital del certificado de Trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial, y habilitó el uso del sistema Simplificación Registral para la confección y entrega del formulario F.984.
Reforma laboral: habilitan la emisión digital del certificado de trabajo
Tiene sustento en la resolución general 5848/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que deroga normas previas y actualiza el servicio Trabajo en Blanco para que los empleados accedan a documentos digitales.
La norma oficializada por ARCA modifica el mecanismo de entrega de certificados laborales y actualiza las normas que regulan la emisión de documentos de empleo; la resolución dispone que los empleadores generen el certificado a través del sistema Simplificación Registral y valida la versión digital sin firma hológrafa cuando el empleador accede con clave fiscal de nivel 2 o superior.
El servicio Trabajo en Blanco en el portal Oficial de ARCA quedará habilitado para que los trabajadores consulten y descarguen el certificado digital; además, el acceso podrá realizarse mediante Home Banking homologado por el organismo, y el Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL) incorporará un código QR para validar autenticidad.
ARCA indicó que la confección automática del certificado se basará en sus bases de datos sobre altas y bajas laborales, liquidaciones salariales y declaraciones juradas de aportes y contribuciones, y que se mantendrá la emisión física como alternativa impresa por duplicado con las firmas correspondientes.
Qué cambia en la emisión y cómo funcionará el servicio
Con la resolución, la entrega del certificado de Trabajo, el formulario F.984, se hará por el sistema Simplificación Registral y podrá ser electrónica; el formato digital no exigirá firma digital adicional cuando el empleador valide identidad con clave fiscal, y el documento será accesible para el trabajador desde Trabajo en Blanco.
El CDIL, que detalla remuneraciones y aportes de los últimos seis meses, incluirá un código QR para verificar el certificado desde cualquier dispositivo móvil, y ARCA explicó que la confección automática utilizará la información registrada en sus bases para completar los campos del documento.
Se mantiene, como excepción, la obligación de complementar certificados que incluyan períodos anteriores a julio de 1994 con constancias manuales basadas en libros de sueldos y jornales, y la resolución aclara el alcance del servicio digital en relación con registros históricos.
Cambios normativos, derogaciones y vigencia en el Boletín Oficial
La resolución general 5848/2026 modifica la resolución general 3.676 y deroga la resolución general 2.316, además de eliminar el título III de la resolución general 5.250, con el objetivo de ordenar la normativa vigente y actualizar las normas relacionadas con la reforma laboral del gobierno nacional.
Según la publicación en el Boletín Oficial, las disposiciones quedaron vigentes a partir del lunes 18 de mayo de 2026, y ARCA publicó manuales de usuario en los micrositios Simplificación Registral y Trabajo Registrado para facilitar la implementación del nuevo sistema de entrega digital.
La actualización normativa incluye además la previsión de acceso a certificados mediante plataformas de pago homologadas y la obligación de los empleadores de usar el sistema Registral para la generación del certificado, lo que cambia los procedimientos administrativos previos.
Como consecuencia institucional, los trabajadores podrán consultar y descargar los certificados digitales desde el servicio Trabajo en Blanco, mientras que las empresas deberán adoptar el sistema Simplificación Registral para cumplir con la entrega de documentos laborales conforme a la resolución.