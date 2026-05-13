Expectativas por "los dólares del colchón"

Arca ya registró más de 80 mil adhesiones al régimen simplificado de Ganancias

La "puerta de entrada" a la inocencia fiscal apunta a captar ahorros en dólares, facilitando su ingreso al sistema sin indagar su origen. Hay -declarados o no- unos US$ 270 mil millones en manos argentinas, fuera del sistema.