La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que lleva registradas más de 80.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. El dato genera expectativas en economía, que espera que “los dólares del colchón” salgan a aportar al crecimiento de la actividad, más allá de lo que sucede en el campo, la energía y la minería.
Arca ya registró más de 80 mil adhesiones al régimen simplificado de Ganancias
La "puerta de entrada" a la inocencia fiscal apunta a captar ahorros en dólares, facilitando su ingreso al sistema sin indagar su origen. Hay -declarados o no- unos US$ 270 mil millones en manos argentinas, fuera del sistema.
La cifra de adhesiones se duplicó en los últimos 20 días, fecha en que ARCA puso a disposición el aplicativo para presentar las declaraciones juradas. En febrero, cuando ARCA dictó la Resolución General 5820 para simplificar el cumplimiento fiscal de personas humanas y sucesiones indivisas, el nuevo régimen exhibió una evolución creciente.
Tras un inicio con 5.800 adhesiones -según el informe oficial del organismo recaudador- la tendencia se aceleró significativamente en abril, cuando registró más de 36.000 nuevos inscriptos interesados en utilizar la declaración jurada con datos precargados por el organismo.
Arca señala que debe tenerse en cuenta que el vencimiento para el período fiscal 2025 opera, según la terminación de CUIT de cada contribuyente, en junio. De todas maneras, la autoridad fiscal deberá esperar para distinguir entre quienes adhieran porque la declaración jurada es más simple y quienes estén dispuestos a utilizar dólares del colchón.
La norma
La Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799) se promulgó el 2 de enero de 2026 y ya está reglamentada (decreto y resoluciones de ARCA de febrero-abril 2026). Está en plena vigencia y funcionando, aunque es muy reciente, por lo que su impacto práctico se está viendo en estos meses.
La norma establece una “presunción de inocencia” de contribuyentes que usan recursos no declarados. Antes, el fisco (ahora ARCA) partía de la presunción de que el contribuyente podía estar evadiendo. Ahora, se presume que es cumplidor hasta que ARCA demuestre lo contrario, con pruebas concretas de evasión relevante y dolosa.
Las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma se consideran válidas por defecto. El Estado debe probar inconsistencias graves. A su vez el Régimen Simplificado de Ganancias (el corazón operativo) está dirigido principalmente a personas humanas y sucesiones indivisas (no grandes contribuyentes).
Cabe recordar que los requisitos para acceder al régimen son contar con ingresos anuales hasta $1.000 millones y patrimonio hasta $10.000 millones (valores actualizados por la norma).
Para quienes inicien el trámite, ARCA precarga una declaración jurada con la información que tiene (facturación, antecedentes) que el contribuyente puede aceptar, editar o agregar datos, antes de pagar. Quienes cancelan en término, alcanzan un efecto liberatorio: se consideran cumplidas las obligaciones de Ganancias (y en muchos casos impacta en IVA) para el período, con presunción de exactitud.
Cabe recordar que además la norma modificó el Régimen Penal Tributario, elevando drásticamente los umbrales para que la evasión sea considerada delito penal: evasión simple: de $1,5 millones a $100 millones por impuesto y ejercicio; evasión agravada: a $1.000 millones.
Por otra parte, evadir montos menores ya no es delito penal; se resuelve administrativamente. Y existe la posibilidad de extinguir la acción penal regularizando la deuda.
Dólares del colchón
La idea del gobierno es facilitar el uso de dólares del colchón al sistema, sin que el Estado indague automáticamente el origen (no es un blanqueo clásico, pero genera presunción de inocencia y efecto liberatorio al adherir al régimen).
El propósito expresado del oficialismo es reducir la litigiosidad penal y focalizar el control en grandes evasores. Se aumentan algunas multas formales (por presentación fuera de término, etc.), pero se simplifica el cumplimiento general. Pymes y medianos a pequeños ahorristas han acelerado las consultas a contadores.
Caputo apura expectativas
En la última semana, Luis Caputo se refirió positivamente a la Ley de Inocencia Fiscal, especialmente en una entrevista en el programa La Cornisa de Luis Majul. Afirmó que “la Ley de Inocencia Fiscal está muy bien hecha y blinda totalmente a la gente y a los bancos”.
El ministro ha reiterado que la ley es “a prueba de balas” (incluso frente a eventuales cambios de gobierno) y que “no hay ninguna posibilidad de que nadie te haga nada”, buscando disipar miedos de contribuyentes y contadores.
Según los últimos informes del INDEC (Balanza de Pagos) y estimaciones privadas, los argentinos mantienen aproximadamente entre 250.000 y 270.000 millones de dólares fuera del sistema financiero local.
Se estima que, de esa cifra, unos US$ 100.000 millones están físicamente en billetes dentro del país (en cajas de seguridad, cajas fuertes hogareñas o, literalmente, escondidos en “canutos”). Argentina es, después de EE. UU., uno de los países con más dólares billete per cápita del mundo.
El resto (unos US$ 150.000 a US$ 170.000 millones) son activos -declarados o no- que están en cuentas bancarias en el exterior, propiedades o inversiones financieras fuera del radar del Banco Central. Caputo busca que parte de esos recursos aporten a la “remonetización” de la economía.