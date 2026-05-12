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Luis Caputo recibió a Peter Thiel en el Palacio de Hacienda

El magnate tecnológico sigue mostrando su interés por la oportunidad de realizar negocios en la Argentina. El ministro de Economía estuvo acompañado por su segundo, el chileno Daza, y por el titular del BCRA, Bausili.

El ministro de Economía se reunió con el ejecutivo de Silicon Valley, acompañado por Daza y Bausili.El ministro de Economía se reunió con el ejecutivo de Silicon Valley, acompañado por Daza y Bausili.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes una reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, vinculado al ámbito de la tecnología y la innovación.

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El encuentro con Thiel se produjo en Ministerio de Economía. Junto a Caputo estuvieron su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

U.S. billionaire venture capitalist Peter Thiel leaves after a meeting with Argentina's President Javier Milei at the Casa Rosada Presidential Palace in Buenos Aires, Argentina, April 23, 2026. REUTERS/Matias BagliettoThiel ingresando a Casa Rosada semanas atrás. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.

El ministro de la cartera económica señaló que durante el encuentro dialogaron acerca de “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”.

Apoyo a las ideas libertarias

Thiel fue el cofundador de la plataforma PayPal y el primer gran inversor externo de Facebook, dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

Semanas atrás se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde se deslizó la posibilidad de realizar inversiones en el país.

Javier Milei recibió a Peter Thiel en Casa Rosada junto al canciller Pablo Quirno.Milei recibió semanas atrás al magnate.

Su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.

El empresario norteamericano es conocido, además, por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump.

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