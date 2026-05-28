La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una prórroga excepcional para la presentación y pago de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025. La medida alcanza a contribuyentes de todo el país y otorga un nuevo margen de tiempo ante los vencimientos previstos originalmente para junio.
Ganancias y Bienes Personales: ARCA extendió vencimientos y advierten por errores
El organismo de recaudación dispuso una extensión del calendario fiscal para declaraciones impositivas, mientras especialistas del Consejo de Ciencias Económicas de Santa Fe analizaron el impacto de los cambios en el sistema simplificado y las dificultades técnicas detectadas.
La representante del Consejo de Ciencias Económicas de Santa Fe, Daniela Veglia, explicó los alcances de la decisión y el contexto en el que se tomó la medida. “El nuevo plazo es el 27 de julio. Afortunadamente tenemos dos meses más porque estarían venciendo entre el 11 y el 13 de junio”, señaló.
En ese sentido, indicó que la extensión era necesaria debido a las dificultades detectadas en la implementación del nuevo sistema simplificado. “Era una prórroga esperada, pedida porque este año tenemos la novedad de la declaración jurada simplificada que tenía algunos errores”, afirmó.
Dudas técnicas y cambios
Veglia detalló que el nuevo esquema presenta diferencias respecto del sistema tradicional, lo que generó ajustes y consultas entre los profesionales. “En cuanto al aplicativo en sí traía los ingresos y los gastos, es una declaración precargada y los traía de mis comprobantes, no del libro de IVA, que era lo que los contadores hubiéramos querido”, explicó.
También advirtió sobre inconsistencias en la carga de datos: “Hay errores técnicos, por ejemplo, hay empresas de transporte que no les toma computable el combustible, cuando en realidad es su actividad principal”.
Además, planteó dudas sobre la interpretación de los ingresos: “¿Qué se entiende por ingresos? ¿es con IVA o sin IVA?… los ingresos son brutos”.
Control de información
La especialista remarcó la importancia de la intervención de profesionales matriculados y la necesidad de preparación previa de las declaraciones, incluso en el nuevo formato simplificado.
“Es importante que se arme la declaración jurada como siempre en papel de trabajo, que el patrimonio se exteriorice al profesional y que se controlen los bancos y las billeteras virtuales”, sostuvo.
En esa línea, advirtió sobre posibles inconsistencias: “Hemos tenido el año pasado sorpresas en este sentido, porque es información que ARCA puede obtener de terceros”.
Finalmente, recomendó no dejar los trámites para último momento y acudir a asesoramiento especializado. “Que acudan a un profesional, que estén matriculados porque le da tranquilidad al contribuyente y al profesional”, concluyó.