Hasta julio

Ganancias y Bienes Personales: ARCA extendió vencimientos y advierten por errores

El organismo de recaudación dispuso una extensión del calendario fiscal para declaraciones impositivas, mientras especialistas del Consejo de Ciencias Económicas de Santa Fe analizaron el impacto de los cambios en el sistema simplificado y las dificultades técnicas detectadas.