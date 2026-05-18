Cambios en los controles

PAMI: el requisito que deben cumplir los jubilados para seguir usando los servicios online

La obra social reforzó el sistema de validación de identidad en la plataforma Mi PAMI. Los afiliados deberán actualizar datos personales y confirmar su identidad para evitar restricciones en trámites digitales vinculados a recetas, turnos y credenciales.