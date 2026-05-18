El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso en marcha un nuevo esquema de controles digitales para sus afiliados y advirtió que quienes no cumplan determinados requisitos podrían tener limitaciones para utilizar varios de los servicios online de la obra social.
PAMI: el requisito que deben cumplir los jubilados para seguir usando los servicios online
La obra social reforzó el sistema de validación de identidad en la plataforma Mi PAMI. Los afiliados deberán actualizar datos personales y confirmar su identidad para evitar restricciones en trámites digitales vinculados a recetas, turnos y credenciales.
La medida apunta principalmente a reforzar la seguridad de las cuentas digitales y prevenir fraudes o accesos indebidos en un contexto de crecimiento de estafas virtuales dirigidas a jubilados y pensionados.
Según informó el organismo, los afiliados deberán mantener actualizados sus datos personales y validar correctamente su identidad dentro de la plataforma Mi PAMI para continuar operando con normalidad en distintos trámites digitales.
La actualización alcanza especialmente a servicios vinculados con recetas electrónicas, órdenes médicas, credenciales digitales, consultas administrativas y solicitud de turnos.
Desde la obra social remarcaron que el objetivo principal no es restringir prestaciones médicas ni suspender coberturas, sino fortalecer los mecanismos de protección de las cuentas personales y evitar maniobras fraudulentas que en los últimos años crecieron a través de llamados telefónicos, mensajes falsos y correos electrónicos engañosos.
Qué requisitos deben cumplir los afiliados
El nuevo esquema de validación exige que cada afiliado tenga una cuenta activa en la plataforma Mi PAMI y complete correctamente el proceso de verificación de identidad. Para ello, deberán confirmar un correo electrónico válido, registrar un número de teléfono celular actualizado y corroborar que todos los datos personales coincidan con la información oficial del organismo.
Además, el sistema solicita generar contraseñas seguras y mantener actualizados los mecanismos de recuperación de cuenta. Según explicó PAMI, estas medidas buscan reducir accesos no autorizados y proteger información sensible relacionada con prestaciones médicas, recetas electrónicas y autorizaciones especiales.
La plataforma Mi PAMI se convirtió en los últimos años en una de las herramientas más utilizadas por jubilados y pensionados para realizar trámites sin necesidad de asistir personalmente a una agencia. Desde allí se puede acceder a la credencial digital, consultar recetas electrónicas, buscar médicos en cartilla, gestionar órdenes médicas y realizar diferentes trámites administrativos.
El crecimiento de los servicios digitales también incrementó la cantidad de usuarios registrados y, paralelamente, los intentos de fraude utilizando el nombre de la obra social.
Desde el organismo señalaron que muchas estafas apuntan especialmente a adultos mayores mediante mensajes falsos enviados por WhatsApp, correos electrónicos o llamados telefónicos donde se solicitan claves personales o códigos de verificación.
Por ese motivo, PAMI recordó que nunca solicita contraseñas bancarias ni códigos completos de acceso por teléfono o redes sociales. También recomendó evitar ingresar datos personales desde enlaces sospechosos y utilizar únicamente los canales oficiales del organismo para realizar gestiones digitales.
La actualización de datos puede realizarse completamente online desde la página oficial de Mi PAMI o mediante la aplicación móvil de la obra social. Para completar el proceso, el afiliado necesita contar con número de afiliado, DNI, correo electrónico activo y un teléfono celular habilitado.
Qué puede pasar si no se actualizan los datos
PAMI advirtió que quienes no completen correctamente el proceso de validación podrían encontrar restricciones parciales al momento de operar digitalmente. Entre los problemas que podrían surgir figuran dificultades para recuperar cuentas, bloqueos preventivos por seguridad y limitaciones temporales para realizar determinados trámites online.
No obstante, el organismo aclaró que los afiliados que todavía no utilizan herramientas digitales podrán continuar realizando trámites de manera presencial en las agencias habilitadas de todo el país.
La obra social también recordó cuáles son las credenciales válidas vigentes durante 2026 para acceder a prestaciones y retirar medicamentos. Actualmente continúan habilitadas la credencial plástica tradicional, la versión digital disponible desde la aplicación móvil y las credenciales provisorias con código QR o ticket.
En paralelo, PAMI viene implementando distintos cambios vinculados a la digitalización de servicios y al fortalecimiento de controles administrativos. Durante los últimos meses también avanzó en nuevos mecanismos para el reintegro de medicamentos y en la ampliación de sistemas electrónicos vinculados a recetas médicas y validación de prestaciones.