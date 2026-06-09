Tenencias “crocantes” por US$ 3.900 millones

La compra récord de divisas no impacta completa en las reservas netas del BCRA

Caputo dice que tiene los recursos para afrontar vencimientos por US$ 32 mil millones hasta el final del mandato. El swap con EE.UU. está activo por US$ 20 mil millones, la balanza comercial tendrá un superávit por otro tanto, pero el país sigue comprando dólares por desconfianza.