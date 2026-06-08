La curva como "palo de hockey" a la que el presidente Javier Milei suele referirse a modo de promesa para toda la economía ya tomó forma en el sector "estrella" de la actividad.
El "palo de hockey" que promete Milei grafica el sector estrella de la economía
El IPI Minero creció 9,5% interanual en abril y alcanzó el nivel más alto desde que comenzó la serie en 2017. El petróleo no convencional de Vaca Muerta y la extracción de Litio lideran los saltos, aunque el crecimiento convive con retrocesos en las ramas tradicionales y las actividades próximas a construcción.
El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) aumentó 9,5% interanual en abril de 2026 y alcanzó los 142,8 puntos, el registro más elevado de la serie iniciada en enero de 2017, según el informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El acumulado de los primeros cuatro meses del año quedó 7,4% por encima del mismo período de 2025. La medición desestacionalizada, que permite comparar abril con marzo sin las alteraciones propias de cada época del año, avanzó 0,7% y se ubicó en 144,6 puntos, mientras que la tendencia-ciclo subió 0,4% mensual y llegó a 143,7 puntos.
Al leer el reporte del INDEC se puede ver que el sector muestra un desempeño en forma de “palo de hockey” o "pipa de Nike" con la que Milei ilustra sus discursos ante foros financieros prometiendo mejoras en la economía del país mediante la desregulación de su gestión.
El gráfico 1.1 del informe permite observar el recorrido completo. El nivel general se movió en torno de los 100 puntos entre 2017 y 2019, sufrió una caída pronunciada durante el primer tramo de la pandemia y descendió hasta valores cercanos a los 75 puntos en 2020.
La trayectoria prepandemia se mostraba relativamente estable, sufrió un desplome abrupto durante 2020 y una recuperación exponencial que se transforma en una pendiente sostenida alcanzando nuevos máximos en este abril de 2026, reforzando la expansión .
Vaca Muerta pica en punta
El petróleo crudo fue el principal motor energético del indicador. En abril se extrajeron 4.215.000 metros cúbicos, 19,1% más que un año atrás. En el acumulado de enero a abril, el avance llegó al 17,1%. La producción de petróleo no convencional, proveniente principalmente de Vaca Muerta, fue la de mayor producción alcanzando los 2.915.300 metros cúbicos y creció 39,2% interanual. En los primeros cuatro meses de 2026 acumuló un incremento de 35,1%.
El petróleo convencional, en cambio, descendió 10% y quedó en 1.299.800 metros cúbicos, evidenciando que la expansión petrolera ya no se apoya en las cuencas maduras. En tanto que el índice específico del petróleo crudo llegó a 170,3 puntos y aportó una incidencia positiva de 10,6 puntos porcentuales dentro del agrupamiento sectorial.
La extracción de gas natural también avanzó, pero a un ritmo más moderado. En abril alcanzó los 4.218,2 millones de metros cúbicos, con una mejora interanual de 2,8%. En el acumulado anual, la variación fue de apenas 0,1%. La diferencia estuvo en el método de extracción. El gas no convencional aumentó 12,2% y llegó a 2.836,3 millones de metros cúbicos. El convencional cayó 12,1%, hasta 1.382 millones. Así, la misma transición del petróleo se repite en el gas.
El informe del INDEC indicó que el conjunto integrado por petróleo, gas y servicios de apoyo aumentó 6% frente a abril de 2025 y 5,3% en el primer cuatrimestre. La cifra quedó por debajo del crecimiento del nivel general.
Litio en pleno auge
El otro gran protagonista fue el litio. Entre enero y abril, la producción acumuló un crecimiento de 48,2%. Mientras “carbonato de litio y otros minerales de litio” alcanzó los 539,6 puntos, con variación interanual de 79% y una suba acumulada de 55,9%. Así, este mineral se muestra como una de las estrellas del boom energético, pasando de ocupar un lugar acotado dentro del índice a convertirse en uno de sus componentes de mayor dinamismo.
La categoría más amplia, denominada “extracción de minerales para la fabricación de productos químicos”, llegó a 448,2 puntos y registró un aumento interanual de 73%. El INDEC señaló que el acumulado del año avanzó 52,6%. Los minerales de boro también crecieron 35,9%, aunque con una incidencia mucho menor. La calcita o carbonato de calcio retrocedió 9,5%.
Pronunciado también fue el movimiento de la sal. El índice de extracción alcanzó los 650,5 puntos y aumentó 150,3% interanual. En el acumulado enero-abril, la mejora fue de 91,4%. La salmuera o solución saturada de sal avanzó 155,8% frente al mismo mes de 2025. Mientras que la sal refinada, yodada, fluorada o destinada a usos industriales retrocedió 12,4%, pero el cloruro de sodio puro aumentó 25,5%.
El sector metalífero, en tanto, alcanzó 56,9 puntos, muy por debajo del nivel general. La extracción subió 12,5% respecto de abril de 2025, aunque el acumulado de los primeros cuatro meses mostró una expansión de apenas 1,7%; con la producción de plata y oro creciendo al 15,8% interanual y el resto de los minerales metalíferos cayendo 55,4%.
La contracara del gráfico
El “palo de hockey” minero no incluye a todas las actividades: el impulso estuvo concentrado en los recursos ligados al nuevo mapa energético, mientras que las ramas tradicionales y las próximas a la construcción no muestran desempeños con la misma intensidad.
La extracción de arcilla y caolín cayó 17,1% interanual y acumuló una contracción de 14,2%. Dentro del rubro, la arcilla común utilizada en cerámicas retrocedió 28,5%, mientras que el caolín y la bentonita disminuyeron 9,9%.
La extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos bajó 5,7%, pese a mantener una mejora acumulada de 2,3%. Las arenas industriales y silíceas cayeron 22,3%, y las arenas de fractura utilizadas para el fracking retrocedieron 5,8% frente a abril de 2025.
También disminuyó 21,6% la extracción y aglomeración de carbón, turba y otras explotaciones de minas y canteras no clasificadas en las categorías principales.