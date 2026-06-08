Según el INDEC

El "palo de hockey" que promete Milei grafica el sector estrella de la economía

El IPI Minero creció 9,5% interanual en abril y alcanzó el nivel más alto desde que comenzó la serie en 2017. El petróleo no convencional de Vaca Muerta y la extracción de Litio lideran los saltos, aunque el crecimiento convive con retrocesos en las ramas tradicionales y las actividades próximas a construcción.