El economista Martín Rapetti, director Ejecutivo de Equilibra Consultores, investigador del Conicet y profesor universitario, cree que Argentina está condenada a tener una matriz económica diversificada porque a un país de 46 millones de habitantes no le alcanzan solo un par de recursos naturales para desarrollarse, necesita que la industria se apalanque en ellos para transformarlo; considera que no se puede decir que la economía "dio la vuelta" porque los datos no indican eso y cree que la clave de la sostenibilidad fiscal es el acceso a los mercados de crédito porque "si tenés financiamiento de los mercados es porque la gente percibe que vos sos sostenible fiscalmente, eso es lo importante".
"Argentina está condenada a tener una matriz económica diversificada, su camino va a ser con industria"
El economista participó en la conferencia "Fabricar Futuro", convocado por el gobierno de Santa Fe y la Federación Industrial.
"En el desarrollo económico comparado puede haber países que alcanzan buenos niveles de vida desarrollando industrias específicas basadas en los recursos naturales como pueden ser algunos países pequeños petroleros u otros como Nueva Zelanda o Uruguay, que con el desarrollo agroindustrial les alcanza. En países más grandes como Argentina, de 46 millones de habitantes, es imposible pensar que con un par de recursos naturales se va a salvar, por lo tanto, está condenado a tener una matriz diversificada. Creo que el camino de la Argentina va a ser con industria y con una industria que desarrolle la agroindustria, el sector energía, el de la minería. Y también con servicios, porque la importancia de los servicios hoy en el comercio y en el consumo global es muy alta, entonces hay que producir también servicios", describe después de exponer en la conferencia "Fabricar Futuro" convocado por el gobierno de Santa Fe y La Federación Industrial.
Uno de los desafíos más importantes que tiene el país por delante es generar las divisas que permitan hacer funcionar una economía demandante y para eso, dice Rapetti, "necesitamos actividades que generen dólares, que sean productivas de alto valor agregado, pero también que absorban mucha mano de obra. El tema con los servicios del conocimiento, que fueron una de las grandes transformaciones de la estructura productiva argentina de los años 2.000, es que emplean gente de mucha calificación, lo cual está bueno, pero no te resuelve el problema de los conurbanos. Ahí creo que también hay que pensar, por ejemplo, en turismo que es como una escalera de desarrollo para gente que tiene menos calificación o que viene de orígenes más humildes. Hay, me parece, otros servicios que pueden ser relevantes".
- ¿Qué necesita Argentina para desarrollar su industria?
-El desarrollo productivo, en buena medida, son recursos que el Estado vuelca a sectores que considera estratégicos, que tienen ganancias de productividad potencial. Hoy hay un Estado que está en una situación de, no sé si llamarlo de crisis, pero una situación de mucho estrés fiscal, porque tuvo que hacer un ajuste muy grande y aun así no consigue financiamiento para pagar sus deudas. Ahora, uno puede hacer cosas sin necesariamente hundir demasiados recursos. Por ejemplo, tener una política donde te abrís al mundo, nadie niega que Argentina necesitaba una apertura comercial, que se puede usar para querer bajar a toda costa los precios o también de un modo tal que no haga pelota toda la entramada productiva. Hay varias cosas que se han hecho que se podrían haber evitado y que podrían haber hecho menos daño a la industria.
-Hay una idea de que la economía tuvo un rebote en marzo ¿Existió tal rebote?
-No. Marzo dio para arriba, nuestro anticipo de actividad para abril está para abajo (Consultora Equilibra). Y uno no puede, por un mes, decir ni que la inflación se acelera o se desacelera o que la actividad crece, se necesita ver más. ¿Podría ser que la actividad esté dando la vuelta ahora? Podría ser. Lo vamos a ver dentro de unos meses. Hoy, la información que tenemos no nos permite de ningún modo decir que estás recuperando o saliendo. Con los datos de los últimos meses lo que ves es que es una economía que está deprimida si excluís al agro, a la minería y a la energía.
-La inflación viene creciendo desde hace mes y en abril desaceleró. ¿Lo ves como el inicio de una tendencia descendente o es un movimiento coyuntural?
-Nosotros en Equilibra tenemos una métrica que se llama inflación subyacente, que elimina de la inflación los precios regulados, los estacionales, la carne y la educación porque son precios que por momentos aceleran mucho y por momentos desaceleran mucho, entonces al índice general le hacen mostrar tendencias que no son tales. Por ejemplo, cuando empezó a subir mucho la inflación a finales del año pasado y principio de este, lo que estaba pasando era que había una secuencia de ajustes tarifarios más fuertes subas de la carne y la educación en marzo. Si sacabas esos componentes, lo que se veía era una aceleración, sobre todo cuando empezó a subir el tipo de cambio, pero muy tenue, de 1.9 o 2% mensuales, como estaba en junio del año pasado, llegó a 2.5 en marzo y en abril cayó a 2.3, o sea que estás más o menos en una situación estable. A nosotros mayo nos da 2.4. Yo no veo una inflación en 3 pero tampoco en cero y pico, puede haber en un mes uno como algo, pero la veo más en el 2%, donde está ahora.
- ¿Como ves el nivel de actividad para este año? ¿Va a mantener cierto estancamiento? ¿Se va a profundizar?
-Si sacas agro, minería y energía, viene estancada y no hay todavía signos de que haya cambiado, ¿Podría cambiar? Podría. No veo tampoco un rebote en forma de boom. Lo que viene de acá hasta las elecciones yo lo imagino más en la sintonía que estamos ahora, de estancamiento o una recuperación suave en algunos sectores, más allá de energía y minería y agro.
-En la semana se conoció un informe que mostraba que Argentina había quedado última en el ránking de recepción de inversiones extranjeras. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a por qué no viene cuando se supone que el gobierno genera todas las condiciones para para que vengan?
-Hay incertidumbre política en varios aspectos. Hay un temor a que en 2027 se elija un gobierno no promercado y eso genera dudas. Me parece que también hay dudas sobre la sostenibilidad social del modelo de Milei, en cuales son las consecuencias si esta economía no incluye a la gente. Y también hay dudas por momentos sobre un gobierno que se pelea a la luz del día. Pero también hay razones más estructurales como que Argentina tiene un historial negativo de muchos cambios y el que se quemó con leche ve una vaca y llora.
- ¿Y cómo ve la sostenibilidad de la estrategia económica, ya no desde el punto de vista de la sostenibilidad social sino desde la misma lógica del gobierno en cuanto a acumulación de dólares?
-La situación fiscal se ha resentido por la caída de la recaudación porque la actividad finalmente se ha estancado. El otro tema al que no le veo una dinámica sostenible es el tipo de cambio que, creo, va a cambiar. Ahora el gobierno no está pisando el tipo de cambio, sino que como hay mucha oferta de dólares financieros y del agro está comprando como para mantenerlo estable, no está comprando como para hacerlo subir. Creo que en algún momento va a haber más demanda que oferta en el mercado cambiario y va a empezar a subir un poco más el dólar, se va a acomodar.
- ¿Esto podría ser a partir de que se termine la cosecha?
-En el segundo semestre van a haber dos elementos que generan más demanda que oferta: cambia el ciclo del agro, que deja de ofertar tanto y se va a empezar a vislumbrar el año electoral donde siempre el refugio de la gente es la compra de dólares, entonces va a haber más demanda por esa vía. Eso podría ser un buen momento en donde suba el dólar.
- ¿Empiezan a encenderse luces de alarma en el tema fiscal? Pisa deuda, el FMI cuestionó como contabilizan las letras.
-De cómo se contabilizan las letras es algo sabido desde el año pasado, hay más de un punto de diferencia, por lo menos con las estadísticas del gobierno. Obviamente la debilidad de la actividad económica impactó en las cuentas fiscales y eso es negativo porque el gobierno mantuvo el equilibrio fiscal cortando gastos. Creo que lo fiscal en Argentina hay mirarlo a través del riesgo país y el acceso a los mercados porque podés tener más déficit, pero con el financiamiento de los mercados no es un problema. Argentina tiene una situación muy sana, más allá de que no es sostenible porque la caída de gastos fue brutal, es uno de los pocos países que estén en equilibrio financiero, aún maquillado como está, pero no tiene acceso a los mercados, entonces la clave es, no importa tanto si el déficit es alto o no, el financiamiento de los mercados. Si tenés financiamiento de los mercados es porque la gente percibe que vos sos sostenible fiscalmente, eso es lo importante.