Fortalecen su vínculo comercial

Agro, minería y energía: los sectores que impulsan una nueva etapa en la relación Argentina-Canadá

La reactivación de las negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y Canadá abre una nueva etapa en la relación bilateral. Con inversiones canadienses en máximos históricos, exportaciones agroindustriales en crecimiento y una fuerte presencia en sectores estratégicos como la minería y la energía, ambos países buscan profundizar un vínculo que podría generar nuevas oportunidades comerciales y productivas.