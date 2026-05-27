El gobierno nacional habilitó este miércoles un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la provincia de Santa Fe.
Nación avaló un crédito de la Corporación Andina de Fomento para Santa Fe
Se trata de 150 millones de dólares para obras de infraestructura de la zona portuaria. Fue mediante el Decreto 389/2026
Fue en el marco del Decreto 389/2026 publicado este 27 de mayo en el Boletín Oficial de Nación y que cuenta con las firmas del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Se trata de la aprobación del Modelo de Contrato de Contragarantía con el estado nacional de la República Argentina como garante.
Orientado a obras portuarias
El documento detalla que el dinero se destinará al financiamiento del “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario, Santa Fe”.
El Objetivo General del Programa consiste en fortalecer la integración metropolitana del Gran Rosario con su complejo portuario, impulsándolo como nodo estratégico del desarrollo productivo de la Provincia, a través de la implementación de un programa integral de mejoras a la infraestructura logística urbana y metropolitana.
Los detalles y fundamentos
El Decreto 389/2026 indica que el objetivo general del Programa consiste en fortalecer la integración metropolitana del Gran Rosario con su complejo portuario, impulsándolo como nodo estratégico del desarrollo productivo de la Provincia, a través de la implementación de un programa integral de mejoras a la infraestructura logística urbana y metropolitana.
Se agrega que el programa se estructura en CUATRO (4) componentes: (1) Desarrollo de Infraestructura Logística y de Accesibilidad, (2) Fortalecimiento del sector Logístico Portuario y de la integración ciudad-puerto, (3) Desarrollo de una Hoja de Ruta para la visión estratégica “Tercer Anillo de Circunvalación – Gran Rosario” y (4) Administración del Programa.
“Que atento a la necesidad de asegurar el pago de los compromisos emergentes del Contrato de Préstamo CAF referido y de preservar el crédito público de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Gobierno Nacional ha propuesto al Gobierno de la Provincia de SANTA FE la suscripción de un Contrato de Contragarantía por medio del cual este último se obligue a la cancelación de los compromisos de pago asumidos, en los plazos previstos en el citado Contrato de Préstamo CAF”, explica el texto.
Además, el decreto indica que “para el caso de no producirse la cancelación respectiva, el Gobierno de la Provincia de SANTA FE autorizará al Gobierno Nacional a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado”.