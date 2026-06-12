Crecieron producción, ventas internas y exportaciones

La industria química y petroquímica produjo 34% y vendió 11% más que en abril del pasado año

Incluso la producción de las Pymes del sector -el segmento más rezagado- creció 15% en el mes. Las ventas locales avanzaron un 5% respecto de marzo. Incertidumbre por insumos que llegan desde Medio Oriente.