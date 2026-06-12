La industria química y petroquímica de la Argentina alcanzó en abril su mayor nivel productivo en más de un año. El mayor salto fue del 21% mensual en la producción de petroquímicos, sector que usó 97% de su capacidad instalada. Las exportaciones en dólares de todos los segmentos crecieron un 67% interanual y se facturaron 333 millones de dólares incluyendo el mercado interno.
La industria química y petroquímica produjo 34% y vendió 11% más que en abril del pasado año
Incluso la producción de las Pymes del sector -el segmento más rezagado- creció 15% en el mes. Las ventas locales avanzaron un 5% respecto de marzo. Incertidumbre por insumos que llegan desde Medio Oriente.
Así lo revela un informe de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP). La entidad que preside Matías Campodónico (PBB Polisur SRL) destacó un desempeño sólido, con la producción alcanzando su punto más alto en los últimos 13 meses, al tiempo que las ventas locales y externas mostraron una recuperación significativa respecto de marzo.
El dato es un marcador significativo de actividad económica. Se trata del sector presente en envases para alimentos, juguetes, paragolpes y tableros de autos, fertilizantes y fitosanitarios, detergentes y jabones, champúes o cremas, insumos para ropa y calzado o pinturas, entre muchos otros rubros.
“En materia de producción, abril marcó un punto de inflexión positivo: la actividad creció un 1% respecto de marzo, impulsada principalmente por la recuperación de los básicos orgánicos, tras la parada del mes anterior, y por el aumento en los básicos inorgánicos que habían registrado una parada programada en marzo.
“Los finales termoplásticos -añade el reporte- mostraron en cambio una caída debido a paradas de planta y trabajos de mantenimiento. En la comparación interanual, la producción registró una suba del 11%, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre creció un 2%”.
Mercado interno y exportaciones
Las ventas locales avanzaron un 5% respecto de marzo, reflejando un leve repunte impulsado principalmente por los finales agroquímicos -con aumentos tanto en volúmenes como en precios- y por los intermedios, que compensaron la caída del mes anterior.
Los finales termoplásticos tuvieron un comportamiento dispar: se beneficiaron del encarecimiento de materias primas asociado al conflicto en Medio Oriente, pero también enfrentaron limitaciones por la baja producción del período. A su vez, en la comparación interanual se observó una suba del 34%, mientras que el acumulado del año evidenció un incremento del 7%.
Por el lado de las exportaciones, el informe refiere “el mayor salto del mes” con un crecimiento mensual del 21%, impulsado por los básicos orgánicos -con aumentos en volúmenes y precios en varios productos- y por los finales termoplásticos, traccionados por la mayor demanda internacional vinculada al conflicto en Medio Oriente.
Los finales agroquímicos, en cambio, no registraron exportaciones en el período. En la comparación interanual, las ventas externas mostraron un crecimiento del 5%, con un acumulado del cuatrimestre que alcanzó el 18%.
Comportamiento Pyme
“La PyMIQ (Pequeña y Mediana Industria Química) también acompañó la tendencia positiva del mes, con mejoras tanto en producción como en ventas locales”, señala el informe corporativo.
La producción mostró un crecimiento mensual del 15% y una suba interanual del 1%, aunque el acumulado del cuatrimestre registró una leve caída del 2%. En el mercado local, las ventas se mantuvieron estables respecto del mes anterior, con un crecimiento interanual del 6% y un acumulado del 6%, consolidando la tendencia positiva del segmento.
Las exportaciones del segmento acumularon un crecimiento del 15% en el cuatrimestre. Durante abril de 2026, las importaciones del sector mostraron un incremento del 7% respecto de marzo, mientras que las exportaciones crecieron un 9% en el mismo período (ambas medidas en dólares).
En comparación interanual, las exportaciones crecieron un destacado 67%, mientras que las importaciones aumentaron un 4%. En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo período de 2025, las exportaciones mostraron un aumento del 47%, las importaciones una caída del 5% y el déficit de la balanza comercial sectorial se redujo un 48%.
Alto índice de ocupación
Por su parte, la capacidad instalada de las industrias mostró niveles del 67% para los productos básicos e intermedios y de 97% para los productos petroquímicos.
Las ventas totales del sector en general (incluye a las PyMIQ) de los productos informados por las empresas participantes del informe, durante abril de 2026, fueron de 333 millones de dólares, acumulando un total de US$ 1.150 millones en el primer cuatrimestre del año.
“Los resultados del informe muestran la resiliencia del sector químico y petroquímico, que es proveedor de casi todas las cadenas productivas, mostrando una recuperación en producción y el mercado local, además de un crecimiento en la participación en las exportaciones de manufacturas de origen industrial del país”.
El sector “sigue con atención la evolución del contexto global y los efectos del conflicto de Medio Oriente en lo que pueda afectar el suministro de materias primas y precios de insumos terminados", señaló Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara.