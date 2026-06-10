“Si ustedes hacen un análisis de la volatilidad, el tipo de cambio en Argentina no se planchó, se normalizó. ¿Qué digo con eso? Hemos convergido a la volatilidad de los principales países de América Latina. La volatilidad del peso argentino hoy es similar, prácticamente igual a la volatilidad del peso mexicano, similar a Chile, Brasil, Colombia”.
Daza advirtió a empresarios que “no apuesten a una devaluación”
El viceministro de Economía resaltó que las tasas bajaron a la mitad desde enero mientras se acumularon divisas. Dijo que Argentina presenta las oportunidades de inversión más relevantes del mundo.
El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, aseguró advirtió en esa línea que “lo que vemos por delante es una gran oferta de dólares. Entonces, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué vas a hacer con respecto al dólar? porque están planchando… Mi respuesta a los empresarios es no apuesten a una devaluación para salvar su negocio si el negocio depende del tipo de cambio”.
El segundo al mando en Economía habló este miércoles en el evento Fitch On Argentina. Aclaró que “nadie sabe qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio; es uno de los misterios, es uno de esos puzzles en economía que no podemos predecir".
“Pero lo que yo sí les diría, no apuesten a eso, porque la oferta de dólares que hay hacia adelante en Argentina es muy fuerte y lo más probable es que Argentina siga siendo o se va a convertir en una de las monedas más fuertes del continente”.
No sólo la agroindustria
El funcionario nacional señaló que el ingreso de divisas “ya no dependemos más del precio de la soja o si hubo sequía o no hubo sequía. Esta nueva balanza de pagos nos presenta con una base exportadora no solamente mucho más grande, sino que mucho más diversificada geográficamente y más diversificada en productos”.
Se refirió en ese sentido a las proyecciones crecientes de exportaciones hidrocarburíferas y mineras por unos US$ 35 mil millones en 2029 hasta US$ 84 mil millones en 2035. Reconoció que si bien la gente siguió refugiándose en dólares, los mantuvo esta vez en el sistema bancario, donde se acumulan depósitos por más de US$ 39 mil millones.
Señaló que “lo que tenemos que hacer es mantener el rumbo y seguir eliminando restricciones para que los argentinos puedan materializar todos los enormes proyectos que se están dando”.
Recordó que la Argentina es “el único país del G20 con superávits energético y fiscal” y “lo que tenemos que hacer es mantener el rumbo y seguir eliminando restricciones para que los argentinos puedan materializar todos los enormes proyectos que se están dando.
Shock y tasas
El viceministro reconoció que el país “tuvo es un shock en la economía, tuvo un shock en el crédito, tuvo un shock en la mora” por la suba de tasas en medio del proceso electoral del pasado año.
“A mediados de enero la tasa estaba en cerca de 50%. Ha bajado más de 25 puntos porcentuales y esto lo hizo la tasa en forma endógena, no lo empujamos nosotros en forma endógena. Lo más importante es que justo con esta tasa de corto plazo bajo la tasa de largo plazo. La tasa de más largo plazo”, afirmó.
Expuso que eso sucede “porque el programa, el sistema es consistente internamente y la población entiende que la inflación, las expectativas de inflación están ancladas”.
Destacó que eso ocurrió “con el dólar apreciándose” a pesar del pesimismo de economistas opositores. “Las expectativas de inflación a 12 meses están aproximadamente en 23%”, reseñó.
Sin vuelta atrás
Entre otros conceptos, Daza sostuvo que “la visión de la sociedad sobre el rol de los déficits fiscales ha cambiado y eso no va a volver atrás”. Pero dejó entreabierta la puerta de la incertidumbre al admitir que “todavía no hemos consolidado la institucionalidad”, en implícita referencia al comicio del 2027.
“La Argentina ya cambió” y “los cambios tienen un constituency político, una base de la sociedad que los apoya”, por lo que es “posiblemente el país que presenta las mejores oportunidades de inversión, de negocio, de transformación en el mundo”.