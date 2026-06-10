Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Santa Fe sumaron el primer cuatrimestre de 2026 U$S 5.679,6 millones, un 22,3% respecto del mismo período del año anterior producto de un aumento de 21,9% de los volúmenes exportados y de 0,3% en los precios, y ratificaron a India como el principal destino de las ventas al exterior de la provincia, donde va el 18,4% del total.
India volvió a ser el destino más importante de las exportaciones santafesinas
El primer cuatrimestre del año la provincia sumó U$S 5.679,6 millones por ventas externas al exterior. Significan U$S 1.037 millones y 2,071 millones de toneladas más que hace un año.
Casi el total de lo que se exporta desde la provincia de Santa Fe al país asiático son grasas y aceites, consolidando la posición argentina como principal proveedor de aceites vegetales de la India, un mercado que aporta más de $3.500 millones de dólares anuales y marca récords históricos en toneladas enviadas.
De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, el monto de las exportaciones de Productos primarios en el primer cuatrimestre fue de U$D 795,4 millones, 35,6% más que en el mismo período de 2025, un 41,4% más en volumen y una baja en los precios de 4,1%.
En tanto en los cuatro meses primeros meses de 2026, las ventas externas de Manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$D 4.460,4 millones, y registraron una suba de 23,7% en relación al mismo período del año anterior (16,0% más medidas en toneladas con precios que subieron 6,7% promedio).
En tanto se registraron exportaciones de Manufacturas de origen industrial por un monto de U$D 385,9 millones, 7,9% menos que en igual período del año 2025. Los volúmenes exportados registraron una disminución de 5,6% y los precios un 2,5%.
Finalmente, el valor exportado de Combustibles y energía fue de U$D 37,9 millones, reflejando una variación interanual positiva de 16,7% con cantidades exportadas que disminuyeron 0,1% y precios que subieron 16,8%.
Por rubros y medidas en divisas, los rubros que más aportaron fueron Grasas y aceites U$S 1.879,2 millones; Residuos y desperdicios de la industria alimenticia U$S 1.810 millones; Cereales U$S 679,3 millones; Carnes U$S 432,1 millones; Productos químicos y conexos U$S 137,4 millones; Máquinas y aparatos, material eléctrico U$S 103,1 millones; Semillas y frutos oleaginosos U$S 81,4 millones; Productos de molinería U$S 71,3 millones y Pieles y cueros U$S 33,8 millones.
Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja fue el principal producto exportado en la provincia y los destinos más importantes en el primer cuatrimestre del año fueron India (18,4% del total), Brasil (6,7% de los envíos), Vietnam (5,8%), Indonesia, Chile, China, Perú, Turquía, Egipto, y Ecuador.